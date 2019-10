Tolima no se quiere perder la fiesta de fin de año: ¿hace los méritos?

Jorge Ramos, Jaminton Campaz dos veces, Alex Castro y Julián Quiñones anotaron por el Vinotinto y Oro, Andrés Colorado y Carlos Rodríguez marcaron por los verdiblancos.

Conocedor de la obligación que tenía de ganar en casa para seguir en la pelea para ingresar al grupo de los ocho, Deportes Tolima salió a imponer condiciones y a tener posesión del balón para no dejar operar al Deportivo Cali.





La salida por los extremos con Anderson Plata y Alex Castro era el arma del Vinotinto y Oro, fórmula que movía la defensa caleña y permitía que el local se acercara a la portería de Pablo Mina.



A los 10 minutos se da el primer gol del partido que nace de un saque lateral de Banguero en propio campo, Plata recibe de pecho y se perfila hacia el campo contrario, filtra un pase entre la zaga azucarera que toma Castro por la banda izquierda y asiste a Ramos que define para la alegría tolimense.



Cali tuvo una positiva reacción y aprovechando las ventajas que daba Tolima en la zona de recuperación y en sector defensivo fue empezando a inquietar a William Cuesta que lucía nervioso.



Tras una sucesión de pases en el campo del Tolima, el Cali logra la paridad ampliando el juego desde la bandas. No encontró los espacios por el medio, abrió hacia el lateral Velasco, este centró y encontró a un Colorado solo y que definió de primera. Nada pudo hacer Cuesta y se igualaba el marcador.



Ya en tiempo de reposición del primer tiempo, Deiver Quiñones recibe una pelota de espalda al arco, se voltea y filtra un pase en profundidad a Carlos Rodríguez que define con soberbia ante el golero tolimense.



Tolima cambió el chip y fue superior

Muy temprano el cuadro Pijao llegó al empate a través del recién ingresado Jaminton Campaz que con velocidad supera la marca de un defensor caleño y en el borde del área sacó un remate cruzado que venció la resistencia de Pablo Mina.



La entrada de Campaz le cambió la cara al dueño de casa, que se fue con vértigo y claridad a buscar desequilibrar el marcador, como muchas veces se ha pedido hubo cabeza fría y orden para llegar a los predios del Cali.



Y en una jugada de corte colectivo donde se juntaron Anderson Plata que cumplió la tarea de creativo le dejó el balón a Alex Castro que venía de atrás para definir con un remate seco para el tercer gol Pijao, corría el minuto 21.



La charla técnica de Alberto Gamero en el entretiempo y la actitud de sus jugadores dieron un viraje de 180 grados al funcionamiento del Tolima, eso sí el Cali cayó en un bache y eso lo aprovechó el Vinotinto y Oro.



A los 32 minutos la figura del partido, Jaminton Campaz nuevamente haciendo uso de la media distancia supera a Pablo Mina, marcando un señor gol y el cuarto en la cuenta Pijao, que superaba con autoridad al equipo de Pusineri.



El Tolima pasó de largo en el marcador, y por medio de Julián Quiñones anotó el quinto gol, en una jugada de pelota quieta el central tumaqueño de golpe de cabeza envió el balón al fondo de la portería.



Con suficiencia en ataque y orden en defensa, el Deportes Tolima pasó por encima de un confundido Deportivo Cali que se diluyó en funcionamiento para el segundo tiempo, cuando se pensaba que se le venía la noche a los de Ibagué, estos sacaron la casta, golearon y siguen en la búsqueda de la clasificación.



Síntesis

Deportes Tolima: William Cuesta (6); Nilson Castrillón (6), Julián Quiñónes (7), José Moya (6), Danovis Banguero (6); Larry Vásquez (6), Carlos Robles (6), Anderson Plata (6), Juan Pablo Nieto (5), Alex Castro (7), Jorge Ramos (6).

D.T.: Alberto Gamero



Cali: Pablo Mina (6); Mateo Puerta (6), Daniel Rosero (6), Francisco De Lorenzi (6), Kevin Velasco (6); Andrés Colorado (7), Delber Caicedo (6), Carlos Rodríguez (6), Matías Cabrera (5), Rafael Tapia (6), Juan Dinenno (5).

D.T.: Lucas Pusineri



Partido: Bueno

Cambios en Tolima: Jaminton Campaz (8) por Juan Pablo Nieto (1 ST), Diego Valdés por Jorge Ramos (27 ST), Omar Albornoz por Alex Castro (40 ST)

Cambios de Cali: Feiver Mercado por Carlos Rodríguez (27 ST), Andrés Arroyo por Rafael Tapia (27 ST), Yeison Toloza por Deiver Caicedo (40 ST)

Amonestados en Tolima: Alex Castro (32 PT), Nilson Castrillón (39 PT),

Amonestados en Cali: Andrés Colorado (38 PT), Dany Rosero (11 ST)



Expulsados: no hubo

Goles de Tolima: Jorge Ramos (10 PT), Jaminton Campaz (3 ST), (32 ST), Alex Castro (21 ST), Julián Quiñones (37 ST),

Goles de Cali: Andrés Colorado (27 PT), Carlos Rodríguez (46 PT)

Figura: Jaminton Campaz (8)

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Asistencia: 2.000 espectadores aproximadamente.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Wander Mosquera (6)



Guillermo González

Para EL TIEMPO