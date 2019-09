Tolima derrotó al Unión y se metió en los ocho de la Liga

Unión Magdalena perdió nuevamente en casa en la Liga, esta vez por una diferencia de 1- 2 sobre el Tolima que con ese resultado se afianza en el grupo de los ocho mejores.

El equipo de Santa Marta sigue sin poder reaccionar y amenaza su permanencia en la primera división del fútbol colombiano.



El fútbol que mostró en el estadio Sierra Nevada, no le alcanzó a los bananeros para imponerse contra un rival que lució ordenado y efectivo en sus líneas.



Unión Magdalena fue el que tomó la iniciativa y durante los 10 minutos iniciales tuvo el dominio de la pelota, además de crear las primeras aproximaciones.



Juan Pereira era el protagonista en el ataque del equipo de Santa Marta que intentaba generar peligro, pero se encontró con un Tolima seguro que hasta esa etapa del juego se dedicaba únicamente a defenderse.



En el mejor momento del local, una mala salida de Pereira, la aprovechó el cuadro 'Pijao' para meterse en el partido y marcar la diferencia en el marcador.



Juan Vargas fue quien recuperó la pelota, habilitó a Alex Castro y este centró al primer palo donde Jorge Ramos anticipó al defensor bananero y marcó el primero para el Tolima al minuto 16.



El gol desestabilizó al Unión que cayó en su fútbol y perdió potencia en el gramado del Sierra Nevada. Tolima por su parte lució más seguro y se adueñó del control de las acciones.

El visitante que jugaba con comodidad y sin mayores preocupaciones, tuvo para ampliar el marcador a través de Anderson Plata, quien desperdició dos ocasiones claras de gol en las que no supo definir.



Unión no fue capaz de crear ninguna acción de peligro en toda la primera mitad y el marcador se mantuvo al favor del Tolima.



En el segundo tiempo se repitió la historia con un local que en un principio fue el que lo intentó; sin embargo, careció de fortaleza ofensiva para conseguirlo.



De todas formas en esta oportunidad, a Unión con más ganas que talento le alcanzó para ilusionar a la afición y marcar el empate.



Lo hizo al minuto 54 por medio de su jugador más experimentado, Abel Aguilar a quien le quedó una pelota y remató fuerte para poner la cuenta igualada a un gol.

La anotación motivó a 'El Ciclón' que mantuvo el dominio un par de minutos más, hasta que Tolima sacó su jerarquía y lo neutralizó en todas las zonas de juego.



El conjunto tolimense con mayor claridad en su manera de atacar, volvió a hacerse con la pelota y puso en aprietos al Unión que quedó acorralado en su propia área.

La visita lo intentó con Omar Albornoz y Anderson Plata un par de veces, pero no supo definir.



El conjunto samario, por su lado se acercó con Ricardo Marquez, tras una asistencia de taco de Jean Blanco y en otra más, también de Marquez que ante la imposibilidad de acercarse, disparó un remate de larga distancia que se perdió por encima del arco.

Cuando parecía que el juego terminaría en empate, un contragolpe del Tolima al minuto 90 tomó mal parado al Unión y definió el resultado final.



Carlos Robles recibió un pase cruzado y desde el borde del área metió un derechazo que puso la pelota en el fondo de la red para el segundo y definitivo gol que le dio los tres puntos al Tolima.

Síntesis

Unión 1-2 Tolima



Unión: Horacio Ramírez(4); Cristhian Subero (4); Ronaldo Ballestas (5); Fernando Batiste (5); Brayan Correa (4); Jermein Maiguel (4); Abel Aguilar (7); Juan Carlos Pereira (5); Roberto Carlos Hinojosa (5); Jean Carlos Blanco (5); Ricardo Márquez (5). Técnico: Pedro Sarmiento



Cambios: Juan Villota (6) por Juan Carlos Pereira (1St); Fabian Cantillo (5) por Jermein Peña (1ST); Diego Ruiz (6) por Cristhian Subero (7ST).



Amonestados Unión: Ricardo Márquez (31 PT); Jermein Peña 36 PT.



Tolima: Álvaro Montero (7); Juan Guillermo Arboleda (6); Sergio Mosquera (5); José Moya (5); Juan Pablo Vargas (6); Bernaldo Manzano (5); Carlos Robles Rocha (8); Anderson Plata (7); David Centeno (6); Alex Castro (7) y Jorge Luis Ramos (7). Técnico Alberto Gamero



Cambios: Juan Nieto (6) por David Centeno (11ST); Omar Albornos (6) por Alex Castro (11 ST) y Diego Valdés (7) por Jorge Luis Ramos (29ST).



Amonestados Tolima: Alex Stik Castro (25 PT); Juan Guillermo Arboleda (27ST).



Goles Tolima: Jorge Luis Ramos (17 PT) y Carlos Robles (45 ST)

Goles Unión Magdalena: Abel Aguila (13 ST)



Asistencia: 4000 espectadores

Figura: Carlos Robles (8)

Árbitro central: Luis Sanchez González (8)



Roger Urieles

Especial Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv