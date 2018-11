Tolima goleó al Once Caldas y recuperó el liderato de la Liga

Deportes Tolima derrotó 3-0 al Once Caldas y con 36 puntos retomó el liderato de la Liga colombiana, con tantos de Yohandry Orozco, Marco Pérez y Rafael Robayo.

El partido, que estaba pendiente de la fecha 14 del rentado local, se disputó en el estadio Murillo Toro de Ibagué.



Los tres puntos le dan la opción al conjunto de Alberto Gamero de volver al liderato de la tabla de clasificaciones, empatando con Equidad, pero es primero por tener mejor diferencia de gol.



Si se miraba el partido por los hombres que saltaron al terreno de juego, Tolima, sobre el papel, estaba llamando a imponer condiciones, pero los jóvenes que puso Hubert Bodhert no querían ser inferiores a la responsabilidad y plantaron cara ante el campeón.



Tolima como es su costumbre salió a proponer juego ofensivo basando su propuesta en la salida por los costados con González y Orozco, el rival dispuso de un marcado 4-4-2 con poca distancia entre líneas y rápidas transiciones, donde el eje de la fase de ataque era Johan Carbonero.



El trámite del compromiso era entretenido, Caldas era más profundo y llegaba con mayor propiedad a exigir al portero Montero, Tolima no encontraba la claridad para llegar al área de los albos, con dinámica y cabeza fría los visitantes hacían un buen negocio en el Murillo Toro.



Sin embargo cuando todo parecía liquidarse con empate en el primer tiempo, una salida rápida de Deportes Tolima con desborde por izquierda de Danobis Banguero termina con pase libre a Yohandry Orozco que entraba al área sin marca y define el Venezolano con un remate seco que venció al golero Sergio Román que no había tenido mayor exigencia, corría el minuto 42.



Tolima fue práctico y marcó diferencia



El segundo periodo inició con la misma intensidad y desarrollo de acciones que en los primeros 45 minutos, Tolima con el marcador a favor esperaba la intención del rival y jugaba a la contra, con el paso de los minutos se ratificaba la importancia de Luis González como generador de juego ofensivo por la banda derecha.



Caldas tenía la intención y la pelota, pero le faltaba peso en ataque, en el último cuarto de cancha se notaba la falta de experiencia de los jugadores del blanco que veían pasar los minutos y no encontraban el empate, Tolima aguantaba y cada que tomaba la pelota aterrizaba en el área rival.



Y como en la primera etapa, Tolima fue más eficiente, cuando llegaba el Caldas, el Vinotinto y Oro marcaba en la portería de Román, a los 30 minutos el goleador Marco Pérez recibió al borde del área un pase de Yohandry Orozco, con una definición exacta y certera el chocoano anotó el gol de la tranquilidad para los pijaos.

Una vez más el experimento del técnico Hubert Bodhert de dar oportunidad a un equipo lleno de jóvenes le salió mal, en este partido tenía una gran posibilidad de pelear por ser cabeza de serie y dejó la nómina estelar en Manizales, Tolima no quiso dar ventajas y el marcador reflejaba esa situación.



Al cierre del partido paso de todo, fue expulsado un jugador del Caldas, Daniel Cataño del Deportes Tolima recibió amonestación (la cuarta en cuatro partidos jugados) y en el cobro de un tiró libre el arquero Román da rebote y a los 49 minutos Rafael Robayo marca el tercer gol tolimense.



"El triunfo nos da tranquilidad y seguimos en la lucha de sumar para tener la opción de ser cabezas de sirie", dijo Alberto Gamero, DT del Tolima.



El campeón Colombiano fue práctico y supo definir cuando tuvo la oportunidad, la experiencia pesó en el terreno de juego, los dirigidos por Gamero llegaron al liderato y tienen para ratificar esa posición en la última jornada ante Patriotas.



Síntesis

Deportes Tolima: Álvaro Montero (7); Nilson Castrillón (6), Sergio Mosquera (6), Luis Payares (6), Danobis Banguero (7); Carlos Robles (6), Rafael Carrascal (7), Carlos Rentería (5), Luis González (8), Yohandry Orozco (7); Marco Pérez (7).

D.T.: Alberto Gamero



Caldas: Sergio Román (6); Israel Alba (6), José Moreno (6), Geisson Perea (6), Tomás Clavijo (6); Mauricio Restrepo (6), Juan David Rodríguez (5), Luis Sierra (5), Marcelino Carreazo (6); Johan Carbonero (6), Mender García (5).

D.T.: Hubert Bodhert



Partido: Bueno.

Cambios en Tolima: Daniel Cataño por Carlos Rentería (25 ST), Rafael Robayo por Carlos Robles (37 ST), Julián Quiñones por Luis González (41 ST).

Cambios en Caldas: César Amaya (5) por Johan Carbonero (15 ST), Alejandro García por Marcelino Carreazo (25 ST), Sebastián Guzmán por Luis Sierra (35 ST).

Amonestados en Tolima: Luis González (31 PT), Carlos Robles (41 PT), Sergio Mosquera (42 ST), Daniel Cataño (47 ST).

Amonestados en Caldas: Luis Sierra (36 PT), Israel Alba (8 ST), Juan David Rodríguez (43 ST),

Expulsados: José Moreno (47 ST).

Goles de Tolima: Yohandry Orozco (42 PT), Marco Pérez (30 ST), Rafael Robayo (49 ST).

Figura: Luis González (8).

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Asistencia: 5.000 espectadores aproximadamente.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Carlos Betancur (6)



Guillermo González

Para EL TIEMPO