Tolima venció a Unión y llegó al liderato parcial de la Liga

Tolima regresó a la victoria cómo local, derrotando a un complicado Unión Magdalena con solitaria anotación de Marco Pérez que llegó a cuatro goles en el torneo y se sigue acercando a romper la estadística como máximo anotador del cuadro Pijao.

En una noche fría y dónde la afición no respondió a la oferta de ingreso gratis de las mujeres que fueran acompañando a un hombre en cualquier tribunal, pijaos y bananeros se reecontraban después de 13 años en el Murillo Toro.



Tolima era dirigido por el samario Alberto Gamero, mientras Unión Magdalena era orientado por el ibaguereño Harold Rivera, hecho anecdótico en el partido que empezó la propuesta del local de ataque por los costados, especialmente por el izquierdo y un cuadro visitante con mucho orden y apostando a jugar con el error en salida del rival.



El ciclón perdió a su hombre más importante en ataque muy temprano, el delantero Ricardo Márquez fue expulsado a los 16 minutos luego de un pegarle un codazo a Julián Quiñones al saltar por el balón dentro del área, el "caballo" no protestó y asumió su culpa sin atenuantes.



En Tolima debió abandonar el campo el lateral Omar Albornoz luego de salir mal librado al disputar el balón en una jugada de ataque, el lateral tuvo que salir del estadio en ambulancia, el resultado inicial, fractura de peroné.



Con un hombre menos, Harold Rivera, ubico a Lucas Sotero como referente en ataque, para que entrara y saliera dependiendo del lugar donde se gestará la acción de juego, eso sí retrasando las líneas y jugando con doble bloque de cuatro hombres, por su parte el Vinotinto y Oro tomaba posesión del balón y tornaba sus ataques por izquierda o derecha.



El dueño de casa, se volcó sobre el rival, eran constantes los aterrizajes en el área samaria, pero fallaba en la puntada final, Unión era muy cauto y cuando tomaba el balón se equivocaba y no aprovechaba esa situación.



Con un hombre menos y aguantando el acoso continuó del Tolima, el Unión Magdalena salvó los muebles en el primer tiempo, sacando un empate parcial para esperar la segunda etapa.

Tolima fue por el gol

El Pijao salió decidido a romper la resistencia del rival y a tomar control absoluto con tenencia y juego ofensivo, desde el minuto uno ingresó Daniel Cataño por Yeison Gordillo para buscar esa posesión y sumar hombres en ataque, tomando en cuenta el hombre de más que tenía el equipo de Ibagué.



Y esa disposición al ataque del Tolima dió resultados a los 14 minutos, una jugada por el costado derecho derivó en un centro al área donde el goleador Marco Pérez se desprende de la referencia de los defensores bananeros y de golpe de cabeza manda el balón al fondo y el Vinotinto y Oro llegaba a la punta transitoria del campeonato con 20 puntos.



El técnico Rivera movió la nómina, buscando refrescar el trabajo en la zona medular, echando mano de dos jugadores experimentados, David Ferreira y Juan Esteban Ortiz, la intención era quitarle el balón al Tolima y alejar el peligro de su área.



Por oleadas los de Santa Marta se acercaban a la portería de Wiliam Cuesta que respondió muy bien cuando fue exigido en una aparición en el área de Abel Aguilar, al frente César Giraldo era el responsable de que Tolima fuera ganando solo por un gol de ventaja.



El Vinotinto y Oro terminaba la jornada de sábado como líder, volvía a ganar como local después de un mes, no fue un partido donde luciera superior al rival pero sacó adelante el triunfo y quedó listo para el juego de mitad de semana ante Nacional nuevamente en el Murillo Toro.

Síntesis

Tolima 1 / Unión Magdalena 0



Deportes Tolima: Wiliam Cuesta (6); Nilson Castrillón (6), Julián Quiñones (6), Sergio Mosquera (6), Omar Albornoz (5); Rafael Carrascal 7), Yeison Gordillo (5), Larry Vásquez (6), Luis González(6), Alex Castro (6), Marco Pérez(7). D.T.: Alberto Gamero



Unión Magdalena: César Giraldo (7); Cristián Subero (6), Dixon Rentería (6), Julio Murillo (6), Yulian Gómez (6); Juan Pereira (5), Abel Aguilar (6), Ubaldo Luna (5), Luis Carlos Arias (6), Lucas Sotero(6); Ricardo Márquez (4). D.T.: Harold Rivera.



Partido: bueno.



Cambios en Tolima: Juan Guillermo Arboleda (6) por Omar Albornoz (16 PT), Daniel Cataño (6) por Yeison Gordillo (1 ST), Jaminton Campaz por Alex Castro (32 ST).



Cambios en Unión Magdalena: David Ferreira (6) por Lucas Sotero (21 ST), Hernán Luna (5) por Uvaldo Luna (21 ST), Juan Esteban Ortiz por Luis Carlos Arias (26 ST).



Amonestados en Tolima: Nilson Castrillón (15 PT), Wiliam Cuesta (21 PT), Alex Castro (8 ST),



Expulsados: Ricardo Márquez (16 PT)



Goles de Tolima: Marco Pérez (14 ST),



Figura: Marco Pérez (7).



Estadio: Manuel Murillo Toro.



Asistencia: 6.000 espectadores aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Nolberto Ararat (6)



GUILLERMO GONZÁLEZ

Para EL TIEMPO

Ibagué