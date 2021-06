Tolima y sus jugadores llegan a un acuerdo para jugar la final

Este ¡miércoles fue un día de mucha tensión en Deportes Tolima, luego de que los jugadores abandonaron la concentración del equipo, un día antes del partido de ida de la final del fútbol colombiano contra Millonarios.



El motivo principal, según reveló una fuente a este diario, fue que no llegaron a un acuerdo económico con Gabriel Camargo, máximo accionista del club.



"Lo hicieron por un desacuerdo con el senador por tema de premios", indicó la persona consultada.



Posteriormente, en la noche de este miércoles, fuentes confirmaron a EL TIEMPO que las partes llegaron a un acuerdo en cuanto a sus premios para buscar la estrella.



