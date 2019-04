Tolima posterga su clasificación a los ocho: empató 2-2 contra Alianza

Otra vez Deportes Tolima dejó escapar puntos en su casa, está vez el colero Alianza Petrolera con una buena muestra de juego colectivo y eficiencia en ataque se llevó un punto del Murillo Toro, por el local marcaron Diego Valdés y Luis González, por los visitantes anotaron Yhormar Hurtado y César Arias.





Con un objetivo definido y la actitud para alcanzarlo salió Deportes Tolima a enfrentar el juego ante Petrolera, de entrada el técnico Alberto Gamero envió como referente de ataque a Diego Valdés que desde el primer minuto se mostró activo y con movimientos de presión a la salida del rival.

Por su parte los dirigidos por César Torres no llegaron a esconderse y aunque se notaba la falta de peso en la zona ofensiva, buscaba tener el balón y acercarse a la portería de Montero.



Sin embargo el dueño de casa rápidamente se fue en ventaja, una salida por derecha a través de Nilson Castrillón derivó en un pase al centro del área donde esperaba "el loco" Valdés que sin parar el esférico definió con un taco exquisito y venció la resistencia de Ricardo Jeréz que a los 11minutos veía caer su valla.



Alianza quiso reaccionar con tenencia del balón y movimientos de entrada y salida de hombres como: Estéfano Arango, Guaycochea y César Arias, Tolima bajó la intensidad y esperaba la propuesta del rival.



A los 26 minutos cuando tímidamente Alianza Petrolera pisaba la zona 1 del cuadro Pijao, se cobra un tiro de esquina, el balón es rechazado a medias por los defensores del Tolima, el rebote lo toma Yhormar Hurtado y de potente remate a ras de pasto Iguala el marcador.



Cuando mejor jugaba Alianza, el Vinotinto y Oro por medio de una excursión en jugada individual de Alex Castro por la franja izquierda, el volante marcado con la camiseta 23 gana la línea de fondo y saca un pase al sector opuesto donde apareció el recién ingresado Luis González que definió a la salida del portero Jeréz, otra vez se iba arriba Tolima, corría el minuto 30.



En el saque desde la mitad, Alianza tomó el balón y se fue a buscar la portería Pijao, en tres pases el esférico le cayó a César Arias que con la marca del Costarricense Juan Pablo Vargas definió al costado de Álvaro Montero que veía caer su valla por segunda oportunidad, se jugaba el minuto 31.



El trámite de juego se hacía de ida y vuelta, Alianza se tomó confianza y vio que la defensa de Tolima daba ventajas y no había filtro en la zona media, al punto que por la intervención de Álvaro Montero el marcador no se aumentó a favor del visitante.



Como espectáculo lo visto en el primer tiempo llenó la retina del aficionado, cuatro goles, llegadas a las porterías y dos equipos que fueron al frente, el empate era justo.



En lo que si perdió el local fue en la necesidad de cambiar dos jugadores en 45 minutos, por lesión se fueron Daniel Cataño y Juan Pablo Vargas, tema que preocupa pensando en el juego de Copa Libertadores de la próxima semana.

Alianza fue ordenado y preservó el resultado

Para la segunda etapa el trámite de juego bajó en intensidad, pero no en la intención de los equipos de ir a buscar la portería contraria, Tolima no quería dejar ir más puntos de su casa y con base a la posesión y el toque continuo avanzaba hacia la portería del Guatemalteco Jeréz.



Alianza tomaba precauciones y juntaba los bloques para no darle espacio al rival, apostaba por las transiciones rápidas para salir al frente y mover los defensores pijaos.



Después de la exhibición del primer tiempo el listón había quedado muy alto en cuanto a producción ofensiva, Tolima ahora caía en las imprecisiones y poca claridad para crear juego de ataque, Alianza se resguardaba y con los cambios el técnico César Torres buscaba controlar la intención del rival.



Alberto Gamero ordenó el ingreso de Jaminton Campaz, para ganar en velocidad y asociatividad con Castro y Diego Valdés, con el paso de los minutos el visitante retrocedía y referenciaba los movimientos de los mediocampistas del equipo tolimense.



Con angustia para Alianza se cerró el partido, Luis González tuvo el tercer gol Pijao en sus pies, el Venezolano remató con la portería a disposición y en la raya salvó a su equipo el defensor barranqueño, justo empate el que se vio en el Manuel Murillo Toro.



Este fue el séptimo juego entre Tolima y Alianza Petrolera en Ibagué, nunca habían empatado y hoy en un juego vistoso y que dejó otra vez dudas para el Vinotinto y Oro el local aplazó su clasificación a los cuadrangulares.

Tolima 2 / Alianza Petrolera 2

Deportes Tolima: Álvaro Montero (7); Nilson Castrillón (6), Jhony Mostasilla (6), Juan Pablo Vargas (5), Leyvin Balanta (6); Rafael Carrascal (6), Carlos Robles (7), Yeison Gordillo (7), Daniel Cataño (5), Alex Castro (6), Diego Valdés (7).

D.T.: Alberto Gamero



Alianza: Ricardo Jeréz (6); Yhormar Hurtado (7), Luciano Ospina (6), Jeison Palacios (7), Farid Díaz (7); Juan David Rios (7), Freddy Flórez (7), Luciano Guaycochea (6), Jhon Vásquez (7), Estéfano Arango (8); César Arias (7).

D.T.: César Torres.



Partido: Bueno.



Cambios en Tolima: Luis González (6) por Daniel Cataño (22 PT), Pablo Meza (5) por Juan Pablo Vargas (48 PT), Jaminton Campaz por Rafael Carrascal (28 ST).



Cambios en Alianza: Yeiner Orozco por Luciano Guaycochea (20 ST), Edwin Torres por Jhon Vásquez (24 ST), José Erick Correa por César Arias (37 ST),.



Amonestados en Tolima: Rafael Carrascal (40 PT), Leyvin Balanta (11 ST),



Amonestados en Alianza: Yhormar Hurtado (38 PT), Freddy Flórez (13 ST), Luciano Ospina (27 ST), Edwin Torres (36 ST), José Erick Correa (41 ST),



Expulsados: No hubo.



Goles de Tolima: Diego Valdés (11 PT), Luis González (30 PT),



Goles de Alianza: Yhormar Hurtado (26 PT), César Arias (31 PT),



Figura: Estéfano Arango (8).



Estadio: Manuel Murillo Toro.



Asistencia: 8.000 espectadores aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Carlos Ortega (6)







Guillermo González

Para EL TIEMPO

Ibagué