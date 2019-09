Tolima cedió puntos en casa y siguió por fuera de los ocho

Cuando tenía la necesidad de ganar en casa y volver a meterse en el grupo de los ocho, Deportes Tolima dejó escapar dos puntos de su casa y ante un aguerrido y aplicado Atlético Huila selló el clásico regional con empate a ceros.

Desde el pitazo inicial se notaba la diferencia entre ambos equipos, Tolima con la intención y argumentos de buscar el desequilibrio en el marcador y un Huila liviano y con demasiados recaudos para no darle espacios al rival.



De manera progresiva el cuadro Pijao se iba acercando a la portería de Banguera, lo hacía a través del trabajo por los extremos con Alex Castro y Anderson Plata y la media distancia por medio de Juan Pablo Nieto, en esa intención Tolima adelantaba líneas y dejaba espacios para el contragolpe de Huila.



Sin embargo esa superioridad y posesión del dueño de casa no se reflejaba en el marcador, los de Gamero acosaban la zaga huilense pero carecían de efectividad y a la altura de 30 minutos de juego caía en un bache de productividad.



A los 35 minutos el técnico Gamero tuvo que tocar la nómina, en una excursión ofensiva el defensor Julián Quiñones se desgarró y fue sustituido por Sergio Mosquera.



El cierre del primer tiempo fue de apremio en el área del Huila, primero un remate de cabeza de José Moya se estrelló en el vertical de la mano derecha de Banguera y luego un centro a ras de pasto de Nilson Castrillón exigió a los zagueros del visitante para enviar el balón al tiro de esquina, con empate a ceros se iban al descanso pijaos y opitas.



Tolima salió para la segunda etapa con la determinación de ir a marcar diferencia, Huila se soltó un poco y fue más vertical, la juventud de los huilenses era un factor en contra para hacer mella en el área Pijao donde los hombres de ataque eran bien controlados por la defensa tolimense.



En este compromiso el peso de Alex Castro no era el necesario para desequilibrar en la fase ofensiva, de igual forma Juan Pablo Nieto se fue diluyendo con el paso de los minutos, pero el sacrificado fue Castro que salió para permitir el ingreso de Omar Albornoz, la intención de Gamero buscar desborde con velocidad para romper la línea defensiva de Huila.



Para el equipo de Neiva era un buen resultado el empate, por eso se hacía fuerte ubicando dos bloques con poco espacio entre líneas y apostaba a la velocidad en las transiciones, aprovechando que Tolima empujaba pero sin orden y claridad.



El Vinotinto y Oro no escatimaba esfuerzos para buscar la portería de Banguera que respondía muy bien cuando era atacado y complementaba el trabajo de los zagueros Moreno y Pestaña que neutralizaban los aterrizajes en el área.



Por lapsos de juego, Tolima recurría al pelotazo y ahí pecaba porque facilitaba la labor de la defensa opita, otro jugador que se destacaba era el veterano Michael Ordóñez que daba orden en la zona media y guiaba a los jóvenes que lo rodeaban.



Con base al orden táctico y sabiendo que no podía darle espacio y atacar de forma desmedida al Tolima que tenía mejor material humano, Atlético Huila se llevó un punto del Manuel Murillo Toro y dejó por una fecha más fuera de lla ocho al Vinotinto y Oro.



GUILLERMO GONZÁLEZ

Para EL TIEMPO

Ibagué