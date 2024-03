'Todavía tenemos una posibilidad de clasificación': Gamero tras caída de Millonarios

Millonarios sigue sin levantar cabeza en la Liga colombiana: perdió 2-1 contra Jaguares en la fecha 11 de la Liga colombiana y sumó su quinta derrota al hilo que lo deja lejos de la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

El equipo embajador no encuentra el rumbo en el torneo local y perdió la brújula en el terreno de juego: es muy frágil defensivamente y le faltan ideas a la hora de crear peligro en el área rival.

Luego de la derrota, el técnico Alberto Gamero habló en rueda de prensa sobre el momento de crisis que vive el club bogotano y confía en revertir la situación adversa. "En la era Gamero nunca habíamos perdido cinco partidos seguidos y creo que como entrenador tampoco me había sucedido con ningún equipo, estas son situaciones que hay que afrontar y que hay que salir con mucha más fuerza".

Esto es un momento duro para todos, para la directiva, para nosotros, nuestras familias, pero siempre uno tiene que pensar que la vida nos da tropiezos

Y agregó: "Perdimos con el último, hoy con Jaguares que no estaba dentro de los ocho, pero como siempre digo, el rival no fue superior a Millonarios, siempre proponemos, llegan poco y nos convierten y nosotros no convertimos. Nosotros tendemos a jugar con los centrales en mitad de la cancha, debemos tener la cabeza fría. Esto es un momento duro para todos, para la directiva, para nosotros, nuestras familias, pero siempre uno tiene que pensar que la vida nos da tropiezos y esto es un tropiezo para ver cómo reaccionamos nosotros, ojalá pasemos esto rápido y podamos luchar por entrar a los ocho, todavía hay puntos y vamos a salir de esto”.

Sobre el juego del equipo explicó: “Intentamos hacer demasiada posesión, no tiramos de media distancia, por momentos teníamos para tirar centro, pero no lo hicimos, lo que muchas veces queremos hacer es no perder tan rápido el balón. Tratamos de generar, pero no tuvimos claridad. Nos faltó sorpresa, hicimos paredes, pero terminaba el contrario quitándonos el balón”.

Fue enfático en la falta de gol: “Remates tuvimos, pero pudimos haber tenido muchos más con esa sorpresa, pero intentamos generar un poco más, tener un poco más de condición, pero nos faltó en el remate”.

Estamos corrigiendo lo que es la definición, pero estamos viendo que cometemos errores en la parte defensiva cuando estamos atacando

Alberto Gamero indicó que están trabajando en los entrenamientos el tema de la definición para evitar que el equipo quede mal parado en defensa y por contraataques rivales lleguen los goles.

“Estamos corrigiendo lo que es la definición, pero estamos viendo que cometemos errores en la parte defensiva cuando estamos atacando, lo que pasa es que es un riesgo que tomamos, porque este equipo tiene de jugar con los dos centrales en la mitad de la cancha, porque sometemos al rival la mayor parte del partido y tenemos que poner al equipo en la mitad de la cancha. Nos ha pasado eso muchas veces, pero hay que tener la cabeza fría y salir de este momento porque es un momento duro”, señaló.

Por último, lanzó un mensaje contundente al explicar que no se han perdido las esperanzas de entrar al grupo de los ocho y que todavía falta mucho tiemo para empezar a pensar en su debut por Copa Libertadores.

“Todavía tenemos una posibilidad de clasificación, hay puntos para hacerlo. Nuestro primer objetivo es clasificar a este Liga. Para el debut en Copa Libertadores nos quedan todavía 25 días. La Liga no la olvidaremos y trataremos de corregir para estar dentro de los ocho, a pesar de los puntos que tenemos y en la posición en la que estamos”, concluyó el DT samario.

Cabe destacar que con la derrota contra Jaguares, Millonarios se quedó en la casilla 11 de la tabla de posiciones con 11 puntos, de 33 posibles.

