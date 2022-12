La década del 80 trajo a Colombia a decenas de figuras del fútbol suramericano a jugar en el país y el nivel del campeonato local era altísimo. Sin embargo, la influencia del narcotráfico en este deporte resultó ser demasiado grande.

La relación del Cartel de Cali con el América fue muy notoria, a tal punto de que Miguel Rodríguez Orejuela, uno de sus capos, hizo parte de la junta directiva del club. Eso hizo que el América fuera incluido durante muchos años en la llamada ‘Lista Clinton’, lo que le trajo enormes problemas económicos y administrativos.



También fue muy sonora la presencia de uno de los capos del cartel de Medellín, Gonzalo Rodríguez Gacha, como inversionista en Millonarios. Eso generó, años después, la intervención del Gobierno al club, a través de la Dirección Nacional de Estupefacientes, que tomó las acciones de los herederos del capo, dado de baja en diciembre de 1989.

¿Había relación de Pablo Escobar con Nacional? Responde el 'Tino'



Uno de los temas que nunca ha sido comprobado es la supuesta relación de Pablo Escobar con Atlético Nacional, equipo que, en esa década, se convirtió en el primer club colombiano en ganar la Copa Libertadores, en 1989, con una nómina conformada íntegramente por jugadores locales, al mando de Francisco Maturana.

La entrega de la Copa Libertadores de 1989 al capitán de Nacional, Alexis García. Foto: Archivo / EL TIEMPO



Uno de los ídolos del fútbol colombiano en la década del 90, Faustino Asprilla, llegó como refuerzo a Nacional en 1990 y permaneció allí hasta 1992, cuando fue transferido al Parma. El ‘Tino’ negó que Pablo Escobar tuviera relación con el club.



“Eso es pura mentira. A mí nunca me pasó que ningún narcotraficante me diera órdenes para jugar al fútbol”, dijo Asprilla, entrevistado en el espacio de YouTube ‘La sala de Laura Acuña.

Faustino Asprilla en el Cúcuta Deportivo Foto: Archivo EL TIEMPO



“Nunca tuve nada que ver y ese cuento de que Pablo Escobar era el dueño de Atlético Nacional es mentira. No me tocó y en el Cúcuta tampoco, fueron los equipos donde jugué en Colombia. Jamás me pasó algo así”, aseguró el ‘Tino’.



Uno de los episodios más dolorosos del fútbol colombiano en esa época fue el asesinato de Andrés Escobar, el 2 de julio de 1994, días después de anotar un autogol en el partido entre Colombia y Estados Unidos, en la Copa del Mundo de ese año.



Asprilla tenía muy buena relación con Andrés y lo recalcó en la entrevista. “Yo recuerdo a Andrés que era un amigazo, un tipazo. Él vivía a la vuelta de mi casa, Aristizábal y yo no teníamos carro y él siempre pasaba por nosotros para ir al entrenamiento. Él era muy puntual y me recogía a las 6:30, pero yo bajaba trasnochado y él me esperaba furioso porque siempre iba tarde, me regañaba todo el camino. Siempre me advertía que no iba a pasar más por mí, pero siempre me recogió”, aseguró.



