Faustino Asprilla, el exjugador colombiano que brilló con el Parma y el Newcastle en Europa y que también tuvo un destacado paso por la Selección Colombia en la década de los 90, también se ha distinguido recientemente por su ironía y humor en las redes sociales.

Asprilla ha sido radical en sus posturas políticas y en la campaña que llevó a la presidencia a Gustavo Petro se declaró en varias ocasiones opositor del actual mandatario.



De hecho, el exfutbolista anunció en su momento que en la primera vuelta iba a votar por Federico Gutiérrez y en la segunda expresó su respaldo a la candidatura de Rodolfo Hernández.



Ahora, ya con Petro en la presidencia, Asprilla lanzó una pulla enorme en sus redes sociales, criticando la reforma tributaria que esta preparando el nuevo Gobierno.



La crítica va directamente hacia la idea de gravar los alimentos ultraprocesados, entre ellos los embutidos.



Algo molesto, el 'Tino' se grabó destapando un paquete de salchichas, sacando una de ellas y llevándosela a la boca. "Aquí comiéndome estas salchichas. Qué rico, esto no me lo prohíbe nadie. Yo veré qué como, es mi problema, mi fuc... problema", dijo.



"Yo me como lo que yo quiera. Qué cuento tan... Yo me como lo que yo quiera. Dizque no se puede comer salchichas. Dizque engordan", agregó.

El video está acompañado del siguiente texto: "Impuesto pa la comida, que Pa que comamos sano, no yo veré que cómo. A mi me enseñaron a comer en la casa, salchicha, butifarra o lo que sea, es la comida del pueblo. O que dicen ustedes panitas?".



