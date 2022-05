El exfutbolista Faustino el 'Tino' Asprilla, ahora dedicado al comentario deportivo en televisión, es uno de los hombres del deporte que más ha destacado en el país por su actitud y buen humor.

En las últimas horas, el 'Tino' despertó las risas de sus seguidores con un video presentando las que serían sus 'propuestas' para ser presidente de Colombia.



"A propósito de la situación política de nuestro país, por acá les dejo un poco de humor, hecho con mucho cariño. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia Este 29 de mayo salga a votar y voten bien, a conciencia panitas", anunció Asprilla en la descripción de su video publicado en Instagram.



En el metraje se le ve al exjugador del Cúcuta Deportivo, Atlético Nacional y el Parma italiano, entre otros, hacer la simulación de que está en una alocución política.



"Voten por mí, que yo aquí les voy a construir un puente", dice.



"Aquí no hay río", le responde Víctor Osorio, su amigo de toda la vida.



"También les construyo el río", responde Asprilla.



"Y los ricos conmigo van a comer m...", añade el exfutbolista.



"¿Y nosotros los pobres?", pregunta Osorio.



"Ni m...", dice el 'Tino'.



"En mi campaña nadie se acostará sin comer...", prosigue Asprilla.



"Yo tengo frío", señala Osorio.



"¡Entonces no se acueste!", concluye el 'Tino'.



El video, que ya tiene más de 30 mil reacciones, cierra con un par de 'bloopers' de Asprilla durante la grabación.

