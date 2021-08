¡Listo para el debut! Teófilo Gutiérrez ya entrena con el Deportivo Cali

Tras el fichaje más importante de la Liga BetPlay-II de Teófilo Gutiérrez al Deportivo Cali, la expectativa aumentó en los hinchas del equipo a la espera de cuándo podría debutar el atacante. Todo parece indicar que ‘Teo’ ya estaría listo para jugar el próximo sábado a las 8:00 de la noche cuando Cali reciba a Millonarios en el Palmaseca de Palmira.

La razón fueron las fotos publicadas por el cuadro azucarero en sus redes sociales donde ya se veía al exdelantero del Junior hacer parte del entrenamiento de esta semana gracias a que ya recibió el alta médico y podría ser convocado para jugar ante el embajador en uno de los duelos más atractivos de la fecha cinco del rentado local.



(Le puede interesar: 'Después de lo vivido estoy más fuerte': Andrés Román)

🎶 Pues sí señores, esta es la verdad, que hay un señor de talento y razón. 2️⃣9️⃣🎩@teogol_ tuvo su primera sesión de trabajo con Deportivo Cali. 🤩#VamosCali 🇳🇬 pic.twitter.com/7lDXAzuoiq — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) August 10, 2021

Los hinchas del Cali se habían quedado con las ganas de ver a ‘Teo’ jugar con la camiseta del verde el pasado sábado a tan solo un par de días de haberse confirmado su fichaje, pero finalmente no pudo estar presente en el partido que perdieron 2-0 ante Nacional en el Atanasio Girardot de Medellín. Según le dijo al programa Zona Libre de Humo Gustavo Portela, médico del Deportivo Cali, Gutiérrez pidió jugar contra los paisas, pero la decisión del departamento médico fue que esperara un tiempo más.



Los azucareros tienen un partido clave para levantar cabeza en la tabla, dado que se encuentran en un crítico puesto 13 con cuatro unidades por un empate, su victoria ante Santa Fe y dos derrotas. No la tendrá fácil ante un Millonarios que arrancó este semestre en la liga con tres victorias consecutivas, y a pesar de que tropezó con una derrota en el clásico capitalino, aún sigue en lo más alto de la tabla en un tercer lugar.



DEPORTES



(Siga leyendo: Primera baja: Giovanni Ruiz no es más DT del Deportivo Pasto)