Teo Gutiérrez, sin anestesia: 'Indisciplina han tenido todos, hasta Maradona'

Teófilo Gutiérrez no tiene pelos en la lengua. Cuando habla, lo hace frentero, sin anestesia. Esta vez fue abordado a su llegada a Barranquilla, antes del juego entre Junior y Deportivo Cali de este viernes.

Teo defiende al Chino

A Teo le consultaron por los antecedentes de indisciplina de su compañero en la plantilla del Cali, el Chino Sandoval, y lo defendió con autoridad.



"Bien, es un profesional. Y Cali es más rumbera que Barranquilla...", empezó Teo.



"A veces no aprovechamos el talento que tenemos por dos o tres estúpidos que hablan, no respetamos lo que le dan los jugadores al club... Hay que respetar más al jugador costeño y darle lo mejor para que Junior y la Selección estén donde tienen que estar, ya nos perdimos un Mundial...", agregó.



Sobre el tema puntual de la indisciplina de Sandoval, Teo dijo: "Indisciplina han tenido todos, hasta Maradona. Todos hemos tenido altibajos, hemos cometido errores, pero el fútbol se juega con la redonda... los brasileños siempre van a los mundiales y Argentina también...".



Finalmente, comentó: "El chino es un profesional, gran compañero, gran jugador. Los distintos son escasos y no los tienen todos los equipos".

¿Cómo se está portando ‘El Chino’ Sandoval? Teófilo Gutiérrez respondió en una amplia entrevista tras llegar a Barranquilla para el partido Junior vs. Deportivo Cali. No se la pierda. Aquí un adelanto. pic.twitter.com/MVSKanodc3 — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) October 6, 2023

Sandoval salió del Junior de Barranquilla a mitad del primer semestre luego de estar envuelto en temas de indisciplina y tras ser expulsado del equipo.





