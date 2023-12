Teo Gutiérrez y mujer afectada toman decisión radical tras caso de acoso sexual

Teófilo Gutiérrez terminó el 2023 en la Liga en polémica luego del episodio en el cual se vio involucrado por tocarle las nalgas a una mujer en el partido entre Tolima y Deportivo Cali, el pasado 25 de noviembre en Ibagué. Novela que parece tener su fin.

El reporte del Comité señaló en ese momento que Teo le tocó las nalgas a una mujer integrante de la logística del estadio de Ibagué, en el intermedio del partido que su equipo perdió 4-2 contra el Tolima.



"El día sábado 25 de noviembre, en desarrollo del partido disputado en el Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, entre nuestro Club y el Deportivo Cali, se presentó un hecho que consideramos supremamente grave y delicado desde todo punto de vista, el tuvo como protagonista al jugador TEOFILO ANTONIO GUTIERREZ RONCANCIO, quien según se nos informó, al momento de desplazarse del terreno de juego hacia el camerino del equipo visitante, más exactamente en el dummy dispuesto en la entrada del túnel, al pasar por el lado de una de las personas dispuestas por el club para la logística del partido de sexo femenino, le tocó sus partes íntimas (nalgas) pegándole una palmada", dice la denuncia que Tolima presentó a la Dimayor.



"La conducta abusiva que repitió al salir nuevamente al terreno de juego una vez finalizado el descanso, hechos que fueron presenciados por el oficial de medios de Dimayor y por uno de los operarios de la empresa que lleva a cabo la trasmisión del partido, quienes están dispuestos a declarar para corroborar lo sucedido”, agrega.

Teo, en la Fiscalía

Teófilo Gutiérrez Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Este miércoles, Gutiérrez fue visto en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación de Ibagué y aunque no se sabía el verdadero motivo de su visita a dicho lugar, se asimiló que estaba relacionado al caso de acoso sexual en el que fue envuelto hace poco. Cabe recordar que por esos días se habló de que la afectada iba a tomar acciones legales contra el futbolista.



Teófilo se defendió en su momento y en un comunicado explicó que respetaba a las mujeres y desmintió dicha acusación.



“Frente a las noticias que han venido circulando en los últimos días, con ocasión a una supuesta conducta realizada por mi parte (...) es importante para mí clarificarle a la opinión pública que siempre he profesado el mayor de los respetos hacia las mujeres, no solo en el campo personal, sino también profesional y deportivo”, dijo en su momento Gutiérrez.

Comunicado de Teo

Pues este jueves el propio futoblista emitió un nuevo comunicado oficial en el que expresó la situación actual con la mujer y aclaró que se alcanzó una cuerdo de conciliación.



"El presente comunicado tiene como fin informar a la opinión pública, que en el día de hoy se realizó diligencia de conciliación ante la Fiscalía General de la Nación con la señora Leidy Lorena Urrego, donde acordamos conciliar nuestras diferencias suscitadas el día 25 de noviembre del año en curso en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué", dice el comunicado.



Agrega: "Decidimos dar a conocer nuestra posición a través de este medio, para así evitar perjuicios mayores, continuar con nuestras actividades y no afectar nuestro buen nombre e integridad”.





PABLO ROMERO

Deportes

