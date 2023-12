Teófilo Gutiérrez se defendió tras sanción de Dimayor por tocar nalgas a una mujer

Teófilo Gutiérrez, jugador del Deportivo Cali, quedó en la mira del fútbol colombiano por una sanción que le impuso este jueves el Comité Disciplinario del campeonato. Teo deberá pagar cuatro fechas de suspensión y una multa de poco más de un millón de pesos.

El Comité sancionó a Gutiérrez por haber 'tocado las nalgas de una mujer' de logística en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, en el descanso del partido que su equipo perdió 4-2 contra el Deportes Tolima, el pasado 25 de noviembre.

“Al momento de desplazarse del terreno de juego hacia el camerino del equipo visitante, más exactamente en el dummy dispuesto en la entrada del túnel, al pasar por el lado de una de las personas dispuestas por el club para la logística del partido de sexo femenino, le tocó sus partes íntimas (nalgas) pegándole una palmada", dice la denuncia presentada por el Deportes Tolima, ratificada con los testimonios del comisario de campo y el oficial de medios de la Dimayor.



Además, según informó el periodista Julián Capera, Leidy Urrego, también denunció penalmente a Gutiérrez por lo sucedido.

Lo que dijo Teo de la sanción de Dimayor



El jugador se manifestó en la noche de este jueves en sus redes sociales.



“Frente a las noticias que han venido circulando en los últimos días, con ocasión a una supuesta conducta realizada por mi parte en el entretiempo del partido que disputó el Deportivo Cali contra el Deportes Tolima, el pasado 25 de noviembre, es importante para mí clarificarle a la opinión pública que siempre he profesado el mayor respeto hacia las mujeres, no solo en el campo personal, sino también profesional y deportivo, razón por la cual esas afirmaciones calumniosas que se me realizan carecen de fundamento y no se compadecen con lo ocurrido en la zona de traslado en el interregno del entretiempo del partido disputado”, escribió Teo.



“Igualmente, ejerceré la defensa de mis derechos y mi buen nombre ante todas y cada una de las instancias que existan, por cuanto una situación no probada ni confrontada no puede derivar en una sanción administrativa como la a mí impuesta, ni mucho menos de otra índole”, agregó.

Comunicado oficial de Teofilo Gutierrez sobre la hechos ocurridos en Ibagué que derivaron a su sanción por parte de la @Dimayor pic.twitter.com/d3DBqi3tjQ — Juan Esteban Londoño (@Juaneslc11) December 1, 2023



DEPORTES

