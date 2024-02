Futuro de Teo Gutiérrez sigue en el aire: Once Caldas está en conversaciones

Teófilo Gutiérrez es uno de los temas de conversación en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC). El artillero nacido en el barrio La Chinita se encuentra sin club en este inicio de temporada y toca las puertas de varios equipos para no quedarse sin actividad.



El jugador de 38 años de edad fue relacionado con varios equipos en Colombia. En las últimas semanas, se habló de su posible llegada a un club de la segunda división: Llaneros y Real Cartagena se postulaban como candidatos para hacerse con sus servicios.

Teófilo Gutiérrez. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Once Caldas es una opción real para Teo

EL TIEMPO confirmó que Teófilo Gutiérrez está en conversaciones con Once Caldas para vestirse de blanco en esta Liga colombiana. Jugador y club no han llegado a ningún acuerdo contractual, pero sí hay aproximaciones y los diálogos continúan.



De llegar al 'blanco, blanco' de Manizales, Teófilo vestirá la cuarta camiseta en Colombia, tras su paso por Junior de Barranquilla, Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali.



Además, conformaría una dupla letal con Dayro Moreno, quien está cerca de romper el récord de Sergio Galván Rey como máximo goleador en la historia del Fútbol Profesional Colombiano.

¿Qué pasó con el Real Cartagena?

De acuerdo con la información del periodista Rafa Guerra, habían posibilidades de que el cuadro de la ciudad heroica se quedara con el experimentado artillero. Inicialmente, el comunicador cuenta que la llegada de Teo será un esfuerzo económico importante, pero que la cifra que pide al atacante es una manejable para el club.



“Conocí la suma que inicialmente cobró Teo para venir al Real Cartagena y la que ahora está cobrando que es mucho menos. Pensé que era una cifra más escandalosa, pero si eso que me dijeron es realmente lo que pide, lo veo muy viable para llegar al equipo Esperemos”, mencionó.



Luego, precisó que, de solucionarse un tema, que no tiene nada ver con lo económico, se podría dar la llegada del futbolista. “Hay una situación que conocí y no estoy autorizado para decirlo, pero de poderse solucionar, creo que Teo llegaría a Real Cartagena en menos de nada, repito, la intención de todos en traerlo está, pero hay un tema, que de darle manejo, lo más seguro es que llegue al equipo”, concluyó.

"No se dejen engañar de los falsos rumores", fueron las palabras del delantero colombiano a través de sus redes sociales, dejando en duda dichos rumores.



Sin embargo, versiones de prensa explican que la posibilidad de ir al Real Cartagena también está sobre la mesa y se va a producir una reunión entre los directivos del club y el futbolista.



Mientras consigue equipo, Teófilo Gutiérrez se sigue ejercitando en su casa en Barranquilla para no perder la condición física y está a la espera de una oferta tentadora, ya sea en Colombia o el exterior.

DEPORTES

Con información de Futbolred.

