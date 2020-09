Los insultos y amenazas de Teo Gutiérrez en una transmisión en vivo

Luego de quedarse con el título de la Superliga, Teófilo Gutiérrez, atacante y referente del Junior, vuelve a ser el centro de la polémica, después de realizar un 'en vivo' en su cuenta de Instagram, en el que con malas palabras y amenazas se refirió a sus detractores.

"¿Dónde están los sapos y las sapas? Que salgan, pa’ darles garrote. Tiro y garrote les voy a dar malp... Vamos a darles tiro, el que venga pesado vamos a darle tiro, y si no les tiro los lobos hijue... pa’ que les den diente", fueron algunas de las palabras que dijo Gutiérrez en la transmisión.



(Lea también: Así fue el primer partido de James Rodríguez en la Premier League)

Para que sigan pidiendo a Teófilo Gutiérrez para la Selección Colombia y digan que hay que separar al jugador de la persona. pic.twitter.com/NHXPIQUIjQ — Juliana Sosa Góngora (@julianasosag) September 13, 2020

Inmediatamente, la grabación del 'live' se hizo viral y causó todo tipo de comentarios y reacciones entre los usuarios y fanáticos, que le piden una explicación razonable al delantero de 35 años.



(En otras noticias: Egan no se mete mentiras: 'He perdido unos tres años de mi vida')



No es la primera vez que el atacante colombiano se ve envuelto en una polémica como esta, pues durante su carrera ha tenido varios incidentes que lo han dejado muy mal parado. Por ahora no hay ningún tipo de pronunciamiento por parte del jugador.



REDACCIÓN FUTBOLRED

Más noticias de Deportes