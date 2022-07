No acaba de salir de una y se mete en otra. La vida de Teófilo Gutiérrez en los últimos días ha sido movida y ha generado polémica, fuera y dentro de la cancha.

El delantero del Deportivo Cali movió las redes sociales con su posible regreso al Junior y, luego, por la tarjeta roja que vio en el partido que perdió el Cali 2-1 con el Tolima.



Una vez se abren las opciones de contratar jugadores, el nombre de Gutiérrez sale a la luz por un posible regreso al Junior de Barranquilla. Se fue de ese equipo presuntamente por problemas con los directivos, en especial con Fuad Char.

Pregunta sin respuesta

Al jugador se le nota las ganas que tiene de formar una pareja con Carlos Bacca en el frente del ataque. Aunque no ha tenido conversaciones con ningún directivo del club barranquillero, en los medios locales de la ciudad mantienen que Teo estaba esperando una llamada del Junior, pero no se dio.



En el programa de ESPN, ESPN F360 Colombia, los panelistas, se discutían las bajas del Cali, cuando Faustino Asprilla mostró en su sacó su celular la sorpresiva video llamada con Teófilo Gutiérrez.



Le intentaron sacar información sobre una posible salida de Gutiérrez, pero no hubo una respuesta concreta, más allá de risas y bromas del jugador.



Gutiérrez fue titular contra el Tolima, pero no le fue bien. Hinchas del Cali respiraron cuando se confirmó que se quedaría en el equipo y será titular en Ibagué.



Sin embargo, esa feliz noticia no terminó bien, luego de la discutida acción en la que estuvo involucrado el árbitro John Hinestroza.



Si bien la alegría era total en la afición azucarera por la titularidad de Teo en casa del Deportes Tolima, todo se fue al traste por una discutida acción en la que estuvo involucrado el árbitro John Hinestroza.



A los 38 minutos del juego, ‘Teo’ fue directo a intentar evitar la salida del arquero William Cuesta.



Allí empezó el primer roce. Después apareció Leider Riascos para empujar al exintegrante de Selección Colombia y apoyar a su arquero.



A Gutiérrez no le gustaron los empujones de Riascos, intentó ‘carearlo’ y el lateral cayó al césped. El juez esperó el llamado del VAR, revisó la jugada y tras varios minutos decidió expulsar al infractor.



