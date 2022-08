Deportivo Cali sigue en su profunda crisis y nada que sale de la copa de la Liga. Ahora empató en casa 2-2 contra Unión Magdalena, justo antes del clásico contra América.

Roja para Teo

No pudo ser peor en el partido contra Unión Magdalena, empezaron perdiendo. Minutos más tarde, Teófilo Gutiérrez vería la tarjeta roja, luego de una fuerte entrada sobre Ricardo Márquez. De entrada, el central no sancionó la infracción.



Con el juego parado, el VAR llamó al central, para que revisara la acción. La patada del capitán del Cali fue en un punto de contacto alto, con fuerza, por lo que no dudó en mostrar la roja directa. Pese a esto, los azucareros lograron empatar el compromiso minutos después.



Teo, con esta roja, se pierde el partido contra América de la fecha 10, en la jornada de clásicos.

¿ERA EXPULSION?

En el juego @AsoDeporCali vs @UnionMagdalena el árbitro Juan Alba expulsó a Teófilo Gutiérrez por esta entrada con los tacos de frente en el abdomen de Márquez, Teo argumentó que no era expulsión. Yo creo que además de la ROJA el jugador merecía algo más ¿Ustedes? pic.twitter.com/iRw8OotBos — joseborda (@joseborda1) August 30, 2022

Teófilo vio la roja debido a esta dura entrada sobre Ricardo Márquez. https://t.co/NUAiJ0bvjt pic.twitter.com/euhtQtLxXU — Gustavo Ramírez (@gustavoramvar) August 30, 2022

