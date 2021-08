Teófilo Gutiérrez está listo para enfrentar por primera vez al Junior

La presencia de Teófilo Gutiérrez enfrentando por primera vez a su antiguo equipo es es el ingrediente más esperado en ese exquisito plato futbolero que prometen este domingo (4:05 p.m.) Deportivo Cali y Junior en Palmaseca, por la séptima fecha de la Liga II-2021.

Teo será titular ante el club del que es hincha desde niño, de acuerdo con lo que tiene planificado el técnico Alfredo Arias, y allí coge mucho más sabor este atractivo compromiso.



(Lea también: 'Supermán' López voló en la etapa 14 de la Vuelta a España 2021)



Las apariciones de ‘Teo’ en los segundos tiempos tanto de Liga como de Copa Betplay han sido beneficiosas para el elenco verdiblanco, ya que imprime jerarquía, liderazgo, asistencias y gol, como ocurrió esta semana en un juego que se estaba complicando con el DIM en Copa.



No va a poder conformar la dupla con Harold Preciado para conformar el ‘Preteo’ que ansían los aficionados, pero sí estarán Ángelo Rodríguez, Jhon Vásquez y Gastón Rodríguez para tratar de sacarle provecho a las indecisiones de la defensa ‘tiburona’.



(Además: ¿Es viable el canje Lucho Díaz-James Rodríguez? Esto opina el DT del Porto)



Téofilo manifestó que para él es un partido más, pero se sabe que muy adentro lo que quiere es hacer una gran presentación y brindarse al máximo por un club que le abrió las puertas luego que en Junior no le dieran continuidad en su quinta temporada.



Otra buena noticia es el regreso del lateral derecho y capitán, Juna Camilo Angulo, luego de varias fechas de ausencia por una lesión muscular. Con él, hay mayor volumen para incrementar las variantes ofensivas.



Hay un aspecto que preocupa en los últimos partidos y es el bajón en su rendimiento del arquero Guillermo De Amores, quien no está midiendo bien los tiempos a la hora de ir a los balones rastreros. El uruguayo fue prenda de garantía en una gran cantidad de partidos, pero debe hacer una evaluación de las fallas recientes.



(En otras noticias: La Selección Colombia perdería dos jugadores para la fecha triple)



El ambiente pesado de los días anteriores cambió tras el triunfo 2-3 sobre Alianza Petrolera como visitante y ahora con 8 puntos los ’azucareros’ ven más cerca la posibilidad de entrar entre los ocho, dependiendo de los resultados de los equipos que lo anteceden.



Se espera en el estadio de Palmaseca el aforo completo de los 10.000 aficionados que permiten las autoridades, motivados por la presencia de Téofilo y por la calidad del rival, que con Arturo Reyes pretende mejorar el rumbo que traía con Amaranto Perea.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

@marquitosgarces