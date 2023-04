Una vez más, Teófilo Gutiérrez, ahora jugador del Atlético Bucaramanga, fue sancionado por el Comité Disciplinario del campeonato, tras el partido que su equipo perdió 1-2 contra Independiente Medellín, el pasado 16 de abril.

Teo, que no fue reportado como expulsado en ese encuentro, recibió tres fechas de suspensión por lenguaje ofensivo contra el árbitro de ese juego, Bismarks Santiago, del Atlántico. El caso estaba pendiente de resolución por parte del comité.

“Finalizado el juego, en el túnel cuando me dirigía al camerino arbitral, el jugador del Club Bucaramanga N. 29 Teófilo Gutiérrez empleó lenguaje ofensivo e insultante (…) contra mi persona”, reportó Santiago en su informe.

La defensa del Bucaramanga para evitar la sanción a Teo



Bucaramanga argumentó en defensa de Teo que no había ninguna evidencia de que el jugador hubiera tenido algún gesto contra el árbitro, argumento que el Comité desvirtuó.



“Sobre el particular, este Comité precisa que solamente el dicho del jugador, el cual no se quiere poner en tela de juicio, pero que a la luz de lo dispuesto en el artículo 159 del CDU de la FCF, no es suficiente para desvirtuar la presunción de veracidad de la goza (sic) el informe del oficial de partido”, dice el boletín del comité.

“Diferente sería que el club aportara una prueba conducente y pertinente para desvirtuarlo o un cúmulo de elementos probatorios para concluir que el informe es errado y así derruir presunción de veracidad. Empero, la sola declaración del jugador no es suficiente para desvirtuar el contenido del informe y el detalle preciso tanto de las palabras empleadas como la individualización del infractor”, agrega.

Gutiérrez, de 37 años, ha visto diez veces la tarjeta roja en partidos de Liga en Colombia. Ahora, esta nueva suspensión lo saca de los próximos tres partidos del Bucaramanga, contra Boyacá Chicó, Unión Magdalena y La Equidad.



Bucaramanga ocupa el penúltimo lugar de la tabla de posiciones de la Liga, con 13 puntos, y viene de empatar el martes 1-1 contra Alianza Petrolera.



