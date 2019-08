Teófilo Gutiérrez confesó en qué equipo se quiere retirar

Buen momento es el que vive el delantero colombiano Teófilo Gutiérrez en el Junior de Barranquilla, pero sabe que algún día le llegará el día de decirle adiós al fútbol y ya confesó en qué club se quiere retirar.

“Tuve una opción de ir a un grande de Argentina, pero no llegamos a un acuerdo. Además estaba aquí en casa, con mi familia”, dijo Gutiérrez a Fox Sports Radio de Argentina.



Y agregó que Independiente fue el equipo que lo buscó. “Hablé con Ariel Holan (DT del club), pero no se dieron las cosas”.



“Quiero seguir disfrutando acá y ojalá se diera la oportunidad de retirarme en Argentina, quisiera hacerlo en River. Y si no, aquí en Junior me quieren mucho”, declaró el delantero.

A TEO LE PREGUNTARON POR EL INCIDENTE CON SAJA EN RACING#FOXRadio | La respuesta del delantero colombiano ante la la consulta de @marcelosottile sobre su pasado en La Academia. pic.twitter.com/D1ndXIfjNG — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 20, 2019



‘Teo’ se refirió al DT de River, Marcelo Gallardo.



“Las cosas terminaron muy bien con él. Lo económico no se dio, pero siempre le di lo mejor a River y aprendí mucho. Juntos ganamos cosas importantes. Gallardo es un gran entrenador, que entiende la posición del jugador y le entrega la confianza como deportista y en lo personal”, precisó.



Deportes