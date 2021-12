Teófilo Gutiérrez se consagró como uno de los jugadores importantes de Cali, el hombre del control, del manejo, de la experiencia, quien puso a rendir a sus compañeros, y fue importante para el título del equipo vallecaucano.

“Es un título bien ganado frente a un gran rival. Me siento feliz, porque es un título que me viene bien, en un equipo que me recibió de la mejor manera y me brindó la confianza”, señaló Gutiérrez.



El delantero, que desde atrás manejó al equipo, metió balones importantes, fue uno de los dolores de cabeza del Tolima, ofreció el título.

La familia siempre

“A mi familia, a los dirigentes que me apoyaron, a los seguidores del equipo, quienes fueron determinantes con el apoyo en los partidos”, puntualizó ‘Teo’.

El barranquillero destacó la labor del técnico, Rafael Dudamel, sobre quien giró la nueva estrella de la escuadra.



“Rafael nos dio confianza, nos supo manejar y eso fue importante a la hora del manejo del grupo”, acotó Gutiérrez.



