¿Llegó el fin de Teófilo Gutiérrez con el Junior de Barranquilla?

Hasta en las mejores familias hay divorcios. Teófilo Gutiérrez, quien ha declarado ser un enamorado del Junior de Barranquilla y ha dejado el fútbol internacional por jugar en el club que lo hace feliz, parece tener las horas contadas con el equipo.



Teófilo Gutiérrez tiene contrato hasta mitad de año del 2021, pero no se pusieron de acuerdo en unos aspectos y el mismo delantero confirmó que se está negociando su salida de la institución.



"Mi etapa en Junior, ahora mismo, está terminada. No hemos llegado a un acuerdo con los directivos y me duele. Pero bueno, esto es fútbol y esperemos qué me trae el niño Dios en el 2021", aseguró Teófilo en entrevista con Deporte Espectacular de A un Click Radio.



El futbolista agradeció a todos los hinchas que tiene y por quien se inspira todos los días para dar lo mejor de él. "Agradecerle a todos los hinchas del Junior, a mi familia, a todos esos niños lindos y esas señoras y mujeres que siempre han puestos los mensajes y siempre a donde voy están pendientes de mí. Y me dicen que juego un fútbol muy elegante. Eso me pone feliz y cada día me levanto a entrenar y hacer mi rutina para darles más fútbol a los niños, a la gente y a los hinchas del Junior".



