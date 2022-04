Deportivo Cali empató con Junior este sábado en la fecha 15 de la Liga, 1-1. El partido, reñido hasta el final, tuvo un duelo especial entre dos íconos de sus equipos, Teófilo Gutiérrez y Miguel Borja.

Teo es el referente del Cali, exjugador del Junior y exjugador de la Selección Colombia. Siempre polémico, Teo no se guardó nada.

Cuando fue sustituido, Teo tuvo un cruce de palabras que incendió de inmediato las redes sociales. El jugador, al parecer discutía con Miguel Borja, el actual delantero de la Selección, y fue captado por las cámaras de la transmisión oficial del partido, de Win Sports +.

La polémica frase de Teo

En el video, que se difunde en las redes, se ve a Teo furioso en su alegato. Aunque no se escucha su grito, aficionados aseguran que sus palabras iban contra Borja por su actuación con la Selección. "Te cagaste en la eliminatoria...", es la frase que se difunden en las redes.



Luego de que Teo se marchó del partido, Borja se desquitó con el gol del empate, sobre el final del juego. El delantero festejó sacando la lengua y tocándose las orejas, lo que fue interpretado en los jugadores del Cali como una provocación a la tribuna.

