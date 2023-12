El tocamiento indebido, insultos, peleas y los peores escándalos de Teófilo Gutiérrez

Muchos colombianos recordarán a Teófilo Gutiérrez por su paso en la delantera de la Selección Colombia junto al Falcao del Atlético de Madrid que llevó al país en 2014 a un mundial por primera vez en 16 años.



(Lea también: Teo Gutiérrez, sin anestesia: 'Indisciplina han tenido todos, hasta Maradona').



Sin embargo, más que por ser el segundo delantero de la Selección, la carrera de ‘Teo’ se ha caracterizado por múltiples escándalos dentro y fuera de la cancha. Aquí, entonces, le traemos un recuento de las situaciones más escandalosas que han rodeado la trayectoria de Teófilo Gutiérrez durante su paso por el mundo del fútbol.

El revólver en Racing

El paso de ‘Teo’ por Racing Club de Avellaneda era la segunda experiencia internacional de Teófilo, y la primera en Argentina. Evento que hacía soñar en grande a sus seguidores. Sin embargo, y como en casi todos los clubes a los que fue después, Gutiérrez adornó su paso con una de las polémicas más reportadas del país.



En medio de una discusión en el vestuario, tras perder un clásico entre Racing e Independiente de Avellaneda, el delantero colombiano sacó de entre sus pertenencias un revólver de fogueo para intimidar a sus propios compañeros.



La discusión se desató por los problemas de conducta de ‘Teo’ dentro de la cancha que le habían causado un par de expulsiones en partidos anteriores, según lo narra su exentrenador Alfio Basile.

La relación con River

‘Teo’ fichó por el club argentino River Plate en el año 2013, un año antes de disputar el mundial en Brasil, en lo que prometía ser el primer gran movimiento de su carrera.



La relación entre el jugador y el club, no obstante, se vio rota antes de que terminara su contrato. En 2015, ‘Teo’ decidió que era hora de probar suerte en el fútbol del nuevo continente, y forzó la salida de River al no presentarse a los entrenamientos, desafiando las órdenes de Marcelo Gallardo, su entrenador.



(Relacionado: Teófilo Gutiérrez y la pinta por la que José Luis Chunga se burló de él).



En 2015, Gutiérrez fichó por el Sporting de Lisboa, en un paso poco fructífero que terminó en su regreso a Argentina, puntualmente a Rosario Central.



Pero aunque su relación se había roto, ‘Teo’ seguía usando a River a su favor, como en una ocasión en que, tras marcarle gol a Boca Juniors, hizo una seña de la banda de la camiseta de River frente a los hinchas visitantes, desatando la furia de entusiastas y periodistas.

La demanda de Efraín Pachón

Los líos del delantero barranquillero trascienden hasta fuera de la cancha, pues, en 2022, Gutiérrez perdió una demanda legal contra el representante deportivo Efraín Pachón, por la que tuvo que pagar 800 millones de pesos.

Noticia @blogdeportivo:



Teófilo Gutiérrez tendrá que pagarle 800 millones de pesos al empresario Efrain Pachón por violar contrato. pic.twitter.com/vZyLmhT4Xt — Sebastián Vargas 📻 ⚽🏈🥎🥌⛳🎤 (@sebasperiodista) September 9, 2022

Según reportó blog deportivo, la demanda se dio tras una violación del contrato que el jugador había firmado con su exrepresentante, después de que Gutiérrez, sin previo aviso, contratara a un ‘manager’ argentino y dejara de lado los servicios de Pachón.

Toques a José David Contreras y gestos obscenos a César Farías

Durante el primer partido de los cuadrangulares del segundo semestre de la Liga BetPlay Dimayor 2023, jugando para el Deportivo Cali contra las Águilas Doradas, el barranquillero fue captado por las cámaras en una acción graciosa para algunos, pero irrespetuosa para la mayoría.



Durante un parón del encuentro, el delantero se acercó al arquero de Águilas, José David Contreras, y le tocó sus nalgas de una manera un poco obscena.

Ey ey Teo, qué pasa ahí 😂🙊



El romántico del gol: Teófilo Gutiérrez 🙊 pic.twitter.com/Jz4gtyorP2 — LineaDe4Tv (@LineaD4Tv) November 14, 2023

Además, minutos después y en el mismo partido, las cámaras capturaron a Teo haciéndole gestos al director técnico de Águilas, César Farías, con los que parecía decirle 'charlatán' y 'cobarde'.

Duelo de pesos pesados: Teo Gutiérrez se cruzó con César Farías.pic.twitter.com/TNaewIwPAz — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 14, 2023

Acoso sexual en 2023

El escándalo más reciente protagonizado por el jugador ocurrió el pasado 25 de noviembre, tras el encuentro entre el Deportivo Cali y el Tolima que el equipo azucarero perdió 4-2.



Según reveló un comisario del encuentro, “al finalizar el primer tiempo, la joven Leidy Lorena Urrego Salguero, de logística, informó que el jugador Teófilo Gutiérrez del equipo visitante (Cali) le había tocado la nalga en dos oportunidades en el intermedio del partido”.



(Más información: Teófilo Gutiérrez, sancionado por 'tocarle las nalgas a una mujer' en Tolima vs Cali).



La Dimayor sancionó a Gutiérrez por cuatro partidos y con una multa de $1.005.000, lo que significa que se perderá los partidos restantes de las cuadrangulares y el primer partido de la liga 2024-1, tomando en cuenta que el Cali ya no tiene posibilidades matemáticas de clasificar a la final.



'Teo', no obstante, escribió en su cuenta de Instagram un comunicado defendiéndose, en el que dice: "No sé por qué estoy acá, en ningún momento le toqué el glúteo a Juliana. En mi casa me enseñaron muchos valores, y yo no soy ese tipo de persona, así que le doy 24 horas a Juliana para retractarse sobre sus acusaciones hacia mí. De lo contrario deberá atenerse a las consecuencias". Cabe recordar que la joven que puso la denuncia se llama Leidy Lorena, y no Juliana.

🚨 Teófilo Gutiérrez aclara el incidente en historia de Instagram pic.twitter.com/0yOEdqfW9w — Guti (@FutGuti) November 30, 2023

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

