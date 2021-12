¿El inconsciente? Teo Gutiérrez casi se monta al bus del Junior tras empate

Teófilo Gutiérrez fue toda una figura en el partido que disputaron este miércoles el Deportivo Cali y el Junior de Barranquilla en el Estadio Metropolitano.



El partido, de la segunda jornada de los cuadrangulares finales, terminó en empate 2-2.

Gutiérrez hizo parte del Junior, pero esta vez regresó a Barranquilla con su nuevo equipo, portando la camiseta verdiblanca del Cali.



Teófilo recibió buenas críticas por su participación en el partido y fue uno de los protagonistas del encuentro. De hecho, ayudó en la ejecución del gol de Jorge Marsiglia, de golpe de cabeza, justo en el minuto 75.



“No importa el color de la camisa que porte, no importa el estadio donde juegue, Teófilo Gutiérrez es sinónimo de calidad, sinónimo de fútbol. Lo peor de él como jugador, sin duda, es no tenerlo en tu equipo”, comentó una de las usuarias en Twitter.



Claro que para los hinchas de ambos equipos no pasó desapercibida una ligera confusión que tuvo el delantero al final del encuentro.

El @teogol_ se iba a montar en el bus del ROJIBLANCO🇦🇹 pic.twitter.com/iqOtfw8dEU — RafaelTorres. (@Rafita_1127) December 2, 2021

Sucedió que, cuando él y su equipo se disponían a abandonar el estadio, ‘Teo’ casi se sube por error al bus del equipo de los tiburones, algo que seguramente tomó por costumbre durante los años que militó en ese equipo.



En el clip,difundido por redes sociales y viralizado en pocas horas, se escucha a los hinchas, entre risas, decir: “La costumbre”.



(Además: Juan Carlos Osorio y las opciones que ponen en duda que siga en América).



Como respuesta, el futbolista tomó el camino hacia el bus correcto y saludó a los fanáticos.



“Eso es una muestra del deseo de volver. Es una señal inequívoca”, escribió un internauta en Twitter.

La próxima cita de ‘Teo’ y el equipo caleño es ni más ni menos que contra Atlético Nacional. Los ‘verdolagas’ visitarán Cali este sábado a las 8 p. m.



Junior, por su parte, visitará el Hernán Ramírez Villegas para disputar su partido contra Pereira. El encuentro será el mismo día, pero a las 5:30 p. m.



La tercera fecha de los cuadrangulares finales podría marcar un precedente en la búsqueda de los dos finalistas del torneo clausura de este 2021. Por el momento Cali lidera su grupo, con 4 puntos.



En el otro grupo hasta ahora se ha disputado una fecha. Justo este jueves se llevarán a cabo los segundos encuentros de la zona: Tolima Vs. América (6 p. m.) y Millonarios contra Alianza Petrolera (08:05 p. m.).

Más noticias

Edwin Cardona y Sebastián Villa fueron descubiertos 'intoxicados' en Boca

Conmebol y su pelea con la AFA por Pitana

Sobreviviente de la tragedia del Chapecoense regresó al lugar del accidente

Tendencias EL TIEMPO