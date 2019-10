Sigue la tensión: otro cara a cara por posible paro de jugadores

La tensión entre la Dimayor, la Federación Colombiana de Fútbol y la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) siguió en alza, con denuncias de presiones, declaraciones de un lado y silencio de la otra parte, y con una latente posibilidad de que el paro de jugadores se haga realidad.

Aunque oficialmente la agremiación, que reúne a 1.117 jugadores colombianos, no ha comunicado la hora cero del cese de actividades, ya alguien salió a dar una pista. Se trata de Daniel Bocanegra, uno de los referentes de Atlético Nacional e integrante del plantel que ganó la Copa Libertadores 2016.



“El fin de semana se juega. El último día para sentarse es el lunes (21 de octubre) y llegar a algún acuerdo; y si no, la próxima fecha sí nos paramos”, declaró Bocanegra.



¿Por qué la fecha es el lunes? Porque ese día, a las 10 de la mañana, está programada una reunión entre los dirigentes del fútbol y los representantes de la agremiación, citada por el viceministro de Trabajo, Carlos Alberto Baena.



“Desde 2007, la OIT manifestó que se debía avanzar en una negociación colectiva, escuchar ambas posturas y comenzar a dialogar. Negociar no significa aceptar todo, pero sí que Dimayor conozca el sentir de los jugadores”, dijo Baena en el programa El VBAR, de Caracol Radio.



Otros jugadores de clubes grandes salieron en respaldo de las peticiones de la agremiación. “Nosotros estamos en Junior y acá es una maravilla, no hay necesidad de nada, es un club modelo. Pero no todos los jugadores estamos en Junior. Es complicado y ahí es donde hay que ponerse en la piel de otros colegas que tienen la necesidad, que acá no la tenemos”, dijo el arquero del Junior, Sebastián Viera, uno de los jugadores mejor pagados de la Liga local.

El arquero Sebastián Viera y Teo Gutiérrez, dos de los jugadores más de destacados del Atlético Junior y fundamentales en la conquista del título. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO



“Acá no es que haya uno o dos que lleven a los demás a donde quieren ir, cada jugador es un mundo diferente: su familia, sus hijos, no estamos todos en las mismas condiciones. Pero sí hay algo que ven todos, y es que los futbolistas estamos muy unidos y queremos lo mejor para el fútbol colombiano, no es algo personal para cada uno”, agregó Viera.



El problema pasa porque las autoridades del fútbol no reconocen a Acolfutpro como interlocutor y remiten a los futbolistas a presentar las quejas a sus respectivos clubes.



“La Dimayor ha planteado que la asociación no es un sindicato. Nosotros convocamos a los dos para que dialoguen ambas partes”, señaló Baena.



Las presiones

Aunque de parte de los dirigentes de los clubes, oficialmente, no hubo ninguna manifestación acerca de la posibilidad de una huelga, Acolfutpro sí denunció presiones hacia sus agremiados.



“Denunciamos ante la opinión pública y las autoridades nacionales las presiones, amenazas de despidos, vetos para volver a ser contratados y sanciones disciplinarias y económicas de las que hoy están siendo objeto nuestros asociados, por parte de algunos directivos de los clubes, como represalia por anunciar el cese de actividades ante la negativa de los presidentes de FCF y Dimayor a negociar sus peticiones”, dijo la agremiación en un comunicado.

Ya hay un directivo que, abiertamente, puso el tema sobre la mesa: José Augusto Cadena, presidente del Cúcuta, dijo que quien se acogiera al paro sería despedido.

Otra discusión tiene que ver con la legalidad del paro.



“A mí no me han notificado nada al respecto. Si los jugadores de este club deciden parar, pues nosotros tendremos que llevar al tema ante un juez para ver si este paro es legal o no”, le había dicho el miércoles a EL TIEMPO Óscar Ignacio Martán, presidente de Cortuluá.



“Ese es un tema que lo manejan los jueces, ellos son los que determinan si es legal o es ilegal. De momento, lo que hay es una querella que interpuso Acolfutpro y los inspectores la están evaluando. Quisiéramos, como Ministerio, no llegar a ese escenario y que se fueran a presentar despidos”, declaró Baena.



Ante la posibilidad de un paro, algunos clubes comenzaron a plantear alternativas. Una de ellas sería disputar los partidos con equipos Sub-20. Así sucedió en 2005, cuando Acolfutpro también se fue a paro, pero solamente un club terminó acatando la orden, que fue América, que presentó el día de la huelga una nómina juvenil en Cartagena.



En esa ocasión, además, ocurrió otro fenómeno y fue que varios de los planteles decidieron bajarse del paro a última hora. En su momento, Acolfutpro denunció presiones para que eso ocurriera.



Pero, además, surgió otra idea de algunos directivos, no inmediata, pero sí para el torneo del 2020: aumentar a cinco el cupo de jugadores extranjeros.



La norma actual permite que los clubes inscriban en nómina cuatro foráneos, pero solamente tres pueden entrar a la cancha.



Por ahora, la fecha 18, que comienza hoy con los juegos Envigado vs. Equidad y

Bucaramanga vs. Jaguares, no corre peligro.



