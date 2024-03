Tensión en rueda de prensa: fuerte discusión con periodista tras derrota de Pasto

Ya se ha vuelto habitual que en las conferencias de prensa del fútbol colombiano haya discusiones entre los jugadores o entrenadores con la prensa. Ahora se vivió un momento de tensión tras el partido entre Nacional y Pasto.

El pasto perdió 1-0 en su visita al Atanasio Girardot, en la fecha 13 de la Liga. Un resultado que deja muy mal parado al equipo nariñense, que es penúltimo del campeonato.

Luego del partido, en la rueda de prensa, se presentó la controversia. En la mesa estaban el técnico Jonathan René Rosero y el portero Diego Martínez.

El periodista Jorge Eliécer López despertó la ira de los protagonistas del partido al cuestionar el desempeño del equipo pastuso en el campeonato.

"El verso no cambia. Qué lo seduce para asumir la dirección técnica de un equipo con el que no pasa nada importante... Pareciera que no trabajan", fue parte de la extensa pregunta del comunicador. El tono del comentario sacó de casillas al DT, que le respondió enojado.

"Eres un irrespetuoso, no valoras nuestro trabajo día a día. Es tu opinión si crees que con nosotros no pasa nada, con nosotros pasa todo. Venimos de dos clasificaciones seguidas, peleamos final muy cerca en Medellín. Nos mueve el amor y respeto por este escudo. Eres un irrespetuoso y deberías retirarte de esta sala de prensa", dijo el DT Rosero.

Luego la palabra la tomó el portero, quien se exaltó con el comentario del periodista. "No sé quién es usted pero es una falta de respeto que lo dejen entrar y haga ese tipo de preguntas. Somos profesionales y respetamos el escudo. Usted debería saber que hace poco estuvimos en dos clasificaciones. Muy irrespetuosa tu pregunta, una falta de respeto, no sé ni quien es usted, un peladito ahí".

La cosa no paró ahí. el periodista aseguró en sus rede sociales que el portero lo desafió a pelear. "Diego Martínez me invita a pelear con él afuera de la sala de prensa (no pasó) Termina gritándome el capitán "asalariado h.." acompañado del director. Como si ser asalariado fuera un delito o pecado", dijo el comunicador.

DEPORTES

Más noticias de deportes