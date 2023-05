La Primera B del fútbol colombiano sigue su camino, luego de los escándalos en los arbitrajes en las últimas jornadas.

Todavía está en la mente de los aficionados lo que ha pasado, algo que ha generado mucha polémica.

Serias críticas

Jersson González, técnico de Llaneros, estalló contra los encargados del arbitraje colombiano, luego del primer partido de los cuadrangulares semifinales, en el que su equipo empató 2-2 con el Quindío.



“Lo del arbitraje fue una cosa espectacular. Fue por televisión, ¿no? Ya ni la televisión les da miedo. Un fuera de lugar impresionante, creo que sí, la televisión no miente. ¿Pero la del línea apoyándose en un teléfono celular? Esa nunca la había visto. Cada vez vamos más de pa’atrás”, dijo González.



Y agregó: "Mire, que no sea penal, que no haya sido penal. Él no puede devolverse como se devolvió, apoyado en un celular y diciendo es que yo no vi nada, cuando la jugada es por el otro lado, no incide en nada en esa jugada. Es de respetar el fútbol".



Por eso es que cobra fuerza la designación de los jueces para la próxima jornada.

Los designados

TORNEO BetPlay DIMAYOR I-2023

CUADRANGULARES SEMIFINALES

FECHA 2



Llaneros FC vs. Fortaleza CEIF

Central: JORGE DUARTE – SANTANDER

Asistente Nro. 1: CRISTIAN CORREDOR – SANTANDER

Asistente Nro. 2: ELKIN ABRIL – CASANARE

Cuarto Árbitro: DARWIN LÓPEZ – META



Real Cartagena vs. Deportes Quindío

Central: JAVIER VILLA – ANTIOQUIA

Asistente Nro. 1: JUAN ZAPATA – ANTIOQUIA

Asistente Nro. 2: JHEISON CASTRO – CÓRDOBA

Cuarto Árbitro: KEVIN BÁEZ – BOLÍVAR



Cúcuta Deportivo vs. Valledupar FC

Central: DIDIER GRACIA – CHOCÓ

Asistente Nro. 1: EDISON CALDERÓN – HUILA

Asistente Nro. 2: JESÚS CHIMA – CÓRDOBA

Cuarto Árbitro: GABRIEL FIGUEROA – NORTE



Patriotas FC vs. Cortuluá Fútbol Club

Central: WILMAR MONTAÑO – CMARCA

Asistente Nro. 1: CARLOS MARTÍNEZ – ATLÁNTICO

Asistente Nro. 2: ÓMAR MUNAR – BOGOTÁ

Cuarto Árbitro: WILLIAM ROBERTO – BOYACÁ

