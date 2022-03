Unión Magdalena no le ha podido tomar el paso a su regreso a la primera división y hoy está en la cola de la tabla de la Liga, con apenas ocho puntos. También es último en la tabla del descenso, con un promedio de 0,69.

A pesar de que el Unión ganó este fin de semana (venció 2-1 a Águilas Doradas el sábado), el panorama es complicado y el descontento de los hinchas se ha manifestado de mala manera.



Ya hay antecedentes de mal comportamiento en las gradas



Cabe recordar que la tribuna sur del estadio Sierra Nevada fue cerrada por seis partidos por una invasión de hinchas en el partido que el Unión perdía 0-1 contra Atlético Bucaramanga. Ese acto fue generado por una provocación de un jugador del equipo, Ronaldo Lora, quien también fue suspendido, por seis fechas.



El sábado, a pesar del triunfo contra Águilas Doradas, hubo insultos contra el técnico Carlos Silva y los jugadores. El entrenador se desahogó en la rueda de prensa y denunció que han intentado agredirlo.



"Antes de un partido, en el himno nacional, le sacan la madre al entrenador. Les voy a decir algo, me prohibieron que lo dijera: desde noviembre del año pasado ando con escoltas, por un intento que hubo tras un entrenamiento. Antier (el jueves) pasó algo en la casa de mi madre, eso es incitado también por un grupo del periodismo de Santa Marta”, denunció Silva.



“Esos fanáticos que vienen a gritar acá, son fanáticos del Unión que ascendió cuando Carlos Silva era el entrenador, y cuando fue campeón y Carlos Silva era el entrenador. Yo no voy a estar aquí toda la vida, me da tristeza la pobreza cultural y educativa de la gente que viene a los estadios. Cuando Lloreda marcó el gol le sacaron la madre, lo escuché. Qué tristeza”, agregó el DT.



Silva reflexionó sobre lo ocurrido y sacó su conclusión: “No pensé que el fútbol fuera tan importante como para que a un entrenador lo intenten agredir o le hagan mitin en la casa de su familia, ni en su casa, por unos resultados, y las necesidades básicas que son públicas no se reclaman así”, aseguró.



El próximo partido del Unión Magdalena será el domingo, a las 7:35 de la noche, cuando visite a Santa Fe en El Campín.



