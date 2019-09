Escándalo en la B: 'Nos trataron de 'coqueros'', dice DT del Quindío

Alberto Suárez, técnico del Deportes Quindío, denunció que en el partido del lunes contra el Deportivo Pereira, que quedó 1-1, en el torneo de ascenso, hubo agresiones verbales de parte del cuerpo técnico del equipo rival.

Suárez, molesto por lo sucedido, manifestó ante los medios de comunicación que el asistente técnico del cuadro matecaña los trató de 'coqueros'.



"Quiero denunciar públicamente al cuerpo técnico del Pereira, se pasan de patanes, ellos tienen que entender que son extranjeros, que vinieron a nuestro país de alguna forma a buscar una oportunidad, que es válida, pero su patanería no se puede justificarse desde ningún punto de vista. Nosotros como cuerpo técnico nunca nos metemos con los rivales ni con los técnicos", dijo Suárez.



Luego, agregó: "El asistente técnico (Pablo Bidde) nos tildó de ‘coqueros’, ‘cocaleros’, de ‘pirobos’, y muchas más groserías".

Suárez, muy molesto, continuó: "No es la primera vez que lo hacen, en el partido contra Bogotá hicieron lo mismo y Win pasó las imágenes, pero pasaron 'de agache'. Pero yo exijo respeto (...) El Quindío es un departamento cafetero, no 'cocalero', y ellos están en un departamento como Risaralda, que los ha acogido y también es un departamento cafetero, no 'cocalero'. Así es que les exijo respeto", puntualizó.



Quindío y Pereira jugaban el clásico del eje cafetero y quedaron empatados 1-1, en el torneo de ascenso colombiano.





