Millonarios venció, en el final del partido, al Atlético Huila en una jugada al 90+9 en la que Andrés Llinás capitalizó una mala salida del arquero rival para anotar el tanto de la victoria.

Diego Corredor, DT del Huila, se mostró molesto con el tiempo que añadió el árbitro y en donde llegó el tanto agónico del local.

"Se compitió bien. Nos costó neutralizar el juego de Millonarios en el primer tiempo. Corregimos en el segundo y, creo que desde lo táctico, hicimos un buen trabajo, serio. Pero nuestro trabajo serio se vio perjudicado en la última jugada”, dijo el técnico.



Y agregó: "Salimos tristes porque no hay un arbitraje serio. Si son siete, son siete, no diez ni nueve. No es hasta que hagan el gol. En Neiva con Águilas se perdió mucho tiempo y reponen cuatro. No sé cómo es la forma de la reposición o cómo ven ese tema los jueces. Estamos un poco aburridos por lo que está pasando. Nos toca competir, levantar la cabeza y jugar los partidos que vienen con la misma actitud", agregó cuestionando al árbitro del juego".



Millonarios vs. Huila. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Corredor habló de lo mal que se siente, luego de las actuaciones en los partidos de los jueces.



"He estado un poco callado por el arbitraje, pero lo estamos sufriendo. Siguen más partidos, tenemos que revisar la cuestión táctica porque se ve que el resultado no depende del trabajo de uno sino de seres humanos que manejan el VAR, que toman decisiones en cancha así que tenemos que neutralizar esto unidos, como equipo", declaro.

