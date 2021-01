'Quizás se nos olvidó que era contra Nacional': DT de Santa Fe

El DT Harold Rivera analizó la derrota de Santa Fe contra Nacional, 2-0. Lamentó la falta de definición y el penal que se erró. Sin embargo, asegura que el equipo dejó cosas importantes para el futuro.

Balance: "Hicimos un bien partido, tuvimos la pelota, creamos situaciones de gol, nos salimos de la presión en dos ocasiones. Les decía a los muchachos que quizás se nos olvidó que era contra Nacional, dos espacios y dos goles. Hicimos por el partido y por eso tuvimos el penal que erramos, pero durante los 90 minutos quisimos, lamentablemente no siempre ese esfuerzo tiene recompensa. Creamos y no convertimos".



Los goles: "Fueron desatenciones, nos salió Perlaza de la presión y aparece Neyder por carril lateral y anota. Lo mismo que en el segundo gol. Sin intensidad nos hubieran generado más y no fue así. En esas dos cometimos el los errores".



Penal: "De anotar empezando Nacional tenia que plantear otro partido. Erramos y eso nos condicionó. El equipo no se cayó, siguió generando. Quizá hubiera sido otro resultado de anotar el penal".



Refuerzos: "Los que llegaron son lo que estábamos buscando. Hoy jugó`Rangel y Jhon, luego Pico y caballero. Hicimos cosas importantes. Esperamos se acoplen lo más rápido posible".

Rentería y Palacios: "Están resolviendo situaciones administrativas. Esperamos que se resuelvan y ya miraremos a futuro poder tenerlos".



Conclusión: "No estoy tranquilo pero mostramos cosas importantes. Me gustó el funcionamiento. Visualizo cosas que podemos mejorar y esto es de trabajo".



