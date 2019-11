Hárold Rivera tiene claro por qué perdió Santa Fe el invicto en Cali

Hárold Rivera llevaba 13 partidos son saber lo que es perder. Sin embargo, este miércoles sufrió la caída en su visita al Cali, 1-0, en la segunda fecha de los cuadrangulares. El DT consideró que su equipo perdió por no resolver las opciones que creó en el primer tiempo.

Analisis: "El partido lo perdemos en el primer tiempo al no ser efectivos en los contragolpes. Duque tuvo un mano a mano, Balanta otro que podía definir y no lo hizo. Las pelotas quietas son fortaleza de Cali y nos hicieron daño como sabíamos que podían. Ya queda pensar en Alianza y con poco tiempo para corregir. Tenemos tiempo es para recuperar jugadores.



Arboleda: “Sabíamos que nos iban a atacar con laterales, con Andrade y Angulo, tratamos con Balanta de desequilibrar. Si hubiéramos sido efectivos otro hubiera sido el desenlace del partido. Arboleda por momentos ganó, le faltó acompañamiento de Maicol para el 2-1 que le hacían.



Ausencia de Salazar: "Quería darle experiencia y marca, Salazar tiene otras características y quería controlar la mitad. Andrés tuvo un partido inteligente. Genera respeto en el medio campo. No sufrimos tanto en esa zona. Más en la derecha. A recuperarnos para lo que queda".



Penalti: "Estaba muy lejos, me dicen que fue penalti, pero ya el árbitro decide.

Coco buscamos aprovechar el juego aéreo. Además le hacían doblaje a Duque".



Conclusión: "Hay que aprovechar las opciones. Debimos resolver uno de las tres que tuvimos. Cali fue más efectivo".



DEPORTES