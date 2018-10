Hubert Bodhert no sabe del entrenamiento de Dayro con Once Caldas

Pese a las versiones que aseguraban que el delantero Dayro Moreno, quien fue despedido de Atlético Nacional la semana pasada, iba a entrenar con Once Caldas mientras se resolvía su futuro, el entrenador del equipo, Hubert Bodhert, aseguró que no tiene conocimiento del tema.

"Apenas me estoy enterando que Dayro Moreno está entrenando conmigo. Si él habló con alguien está en todo su derecho, pero conmigo no ha hablado y no sé nada del tema. Sin embargo, Elkin Soto sí se me ha acercado para desarrollar su entrenamiento, él quiere prepararse y el fútbol es de amistades", dijo en entrevista en el programa 'Kick Off', de Win Sports.

Hay que aclarar que si bien Dayro Moreno puede ir a las prácticas del Once Caldas no puede jugar con el equipo en lo que resta del año.



DEPORTES