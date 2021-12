Muy golpeado quedó el entrenador de Fortaleza, Nelson Flórez, luego de que su equipo no pudo ascender, tras caer en casa contra Bogotá, y y luego de la polémica victoria de Unión Magdalena contra Llaneros.



(Le puede interesar: Hinchas de Llaneros insultan a sus jugadores por los goles que recibieron)

Al final del partido, en la rueda de prensa, el DT no pudo evitar su rabia y su nostalgia por lo sucedido.

Las lágrimas del Rolo

"No me da vergüenza llorar porque me siento robado, podemos perder, pero no de esa mera, no de esa manera", dijo el entrenador.



(Lea además: Vea el escandaloso e inaudito gol con el que Unión Magdalena ascendió)



Fortaleza anunció que demandará el partido ante la Dimayor y que exigirá que le den el ascenso en el escritorio, tras lo sucedido con Unión Magdalena.



"Somos como sociedad corruptos", agregó el entrenador, indignado.

Nos robaron el buen fútbol pic.twitter.com/IyqnTIdD5O — Pilar Velásquez V. (@pilarvelasquezv) December 5, 2021

La Asociación de Futbolistas profesionales pidió a la Dimayor que se adelante una investigación para determinar si hubo irregularidades en el partido entre Llaneros y Unión Magdalena.



DEPORTES