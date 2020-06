La noticia sobre Diego Braghieri que le puede ayudar al Envigado

Un paliativo en medio de la crisis. El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) falló a favor de Rosario Central, en el reclamo que el club de Arroyito presentó hace un año por la mitad de los derechos económicos del defensor Diego Braghieri, después que Lanús transfiriera al zaguero a Atlético Nacional, de Colombia, sin abonar el porcentaje que correspondía a los 'canallas'.

A partir de la resolución, la tesorería auriazul percibirá 900 mil dólares, aunque desde Lanús advirtieron que apelarán el dictamen, con el argumento de que en 2018 la operación se realizó sobre el 50 por ciento del pase que era propiedad de los granates.



El futbolista, de 33 años, producto de las divisiones inferiores de Rosario Central, tuvo dos pasos por Lanús: en 2011 se marchó a préstamo, con opción de compra del 50 por ciento del pase; su trayectoria continuó en Arsenal -donde se consagró campeón de la Supercopa Argentina 2012 y de la Copa Argentina 2013-; en 2014, de regreso en Lanús, celebró tres títulos, antes de ser transferido a Atlético Nacional, donde tiene contrato vigente hasta diciembre de 2020.



Rosario Central reclamó en abril de 2018 y las partes en conflicto debieron comparecer el 31 de enero pasado, en Buenos Aires. Agotadas las instancias procesales y luego de la audiencia de comienzo de año, el TAS puso fin a la disputa aceptando el reclamo que ensayaron los rosarinos y condenando a Lanús a pagar 900 mil dólares, más los intereses, costas y gastos correspondientes.



Para Rosario Central se trata de una noticia alentadora, ya que próximamente deberá pagar a Envigado, de Colombia, las cuotas atrasadas del pase del colombiano Duvan Vergara, a quien los canallas más tarde vendieron a América de Cali.



Los caleños depositaron el dinero correspondiente al 80% del pase en cuentas que los rosarinos tienen en España, por lo que el reclamo de los antioqueños no es nuevo y se ajusta a derecho.



En Arroyito no desconocen la deuda, aunque los dirigentes ganan tiempo y aducen que se aguarda la resolución del TAS para no realizar el desembolso y que más tarde un tercero reclame un porcentaje.



La Nación (Argentina)

GDA