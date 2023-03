Alianza Petrolera se resiste al descenso y este sábado logró una victoria clave para seguir liuchando por la permanencia en la primera división del fútbol colombiano. El equipo de Barrancabermeja venció 2-0 al Atlético Bucaramanga.

La victoria de Alianza lo saca de la zona de descenso, y el resultado del clásico del Tolima grande también le ayudó: Atlético Huila perdió 2-1 contra el Deportes Tolima, este sábado, en Ibagué.



Además, el equipo de Hubert Bodhert le mete una presión enorme a Once Caldas y a Deportivo Cali, al descontarles puntos muy valiosos. La amenaza de descenso es cada vez más evidente para estos clubes.



Alianza Petrolera ganó 2-0, con goles de Harrison Mojica, a los 37 minutos, y Steven Rodríguez, a los 75. Antes del segundo tanto, el VAR anuló una acción que había terminado en el empate parcial del Bucaramanga: el argentino Gonzalo Lencina estaba en fuera de juego.

Once Caldas, cada vez más en riesgo

Más temprano, Once Caldas no pudo ganarle al Deportivo Pereira y ahora el margen con Alianza Petrolera es cada vez menor. En puntos, sumando los tres años que cuentan para esa clasificación, solo tiene cinco de ventaja.



Pereira comenzó ganando en el Palogrande con gol de Kener Valencia, a los 2 minutos. Andrés Felipe Correa empató a los 70.



El triunfo de Alianza también prende las alarmas en el Deportivo Cali, que este domingo juega el clásico contra América en Palmaseca.

