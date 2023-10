El descenso comienza a definirse: así está el panorama, a cuatro fechas del final

Con solo cuatro partidos por delante (cinco en el caso de Unión Magdalena, que tiene un partido aplazado contra Millonarios, el tema de la permanencia empieza a definirse. Los resultados de la fecha 16 de la Liga ya, prácticamente, dejaron fuera del problema a dos equipos.

Unión fue el más beneficiado de la jornada: fue el único de los candidatos al descenso que ganó en esta fecha, 2-1 a Atlético Nacional. Y los otros resultados le ayudaron: Jaguares perdió contra Tolima y Envigado, contra Pereira, ambos como locales.

También cayó Atlético Huila, que fue derrotado 2-0 por el Medellín. Los opitas aún no están descendidos matemáticamente, pero la caída en el estadio Atanasio Girardot fue, prácticamente, el golpe de gracia para sus aspiraciones de quedarse en la A.

Las cuentas de Huila y Unión Magdalena para salvarse

Para superar el promedio que hoy tiene Jaguares (1,12), Huila tiene que sacar 10 puntos de 12 posibles. Y su calendario es bien complicado. Le quedan dos partidos en casa, contra Envigado (duelo directo por el descenso, en la próxima fecha) y Santa Fe. Y como visitante, jugará contra América y Junior.



Unión Magdalena también tendría que hacer al menos diez puntos, de 15 posibles, para superar el promedio actual de Jaguares. Tampoco tiene una ruta fácil: tres partidos de visitante, de los cuales dos son en ciudades de altura: Pasto y Bogotá, contra Millonarios. Además, debe enfrentar al Tolima en Ibagué. En casa, recibirá a Bucaramanga y Medellín.

A Jaguares se le olvidó ganar: no lo hizo en las últimas 11 jornadas. Su remate de campaña es calamitoso. Tiene un duelo directo por el descenso en la próxima fecha, contra Once Caldas, que sigue en líos tras perder contra Boyacá Chicó este domingo (2-1). Luego jugará contra Pasto en Montería, visitará al Cali en Palmaseca y cerrará de local contra el líder, Águilas Doradas.



Envigado, que solo ha ganado un partido de los últimos 21, le quedan Huila y Águilas Doradas como visitante y Cali y Pasto en el Polideporitvo Sur. Y Once Caldas aún no esta salvado, y menos después de perder contra Chicó. También tiene un calendario durísimo. Jaguares y América en Manizales y Junior y Santa Fe como visitantes.

Deportivo Cali y Boyacá Chicó ya están salvados matemáticamente por este año. Los cruces entre los equipos que están por debajo en la tabla ya los hacen inalcanzables. En el caso del primero, debe seguir sumando puntos para el acumulado de 2024, en el que comenzará muy abajo en la tabla.

¿Cómo va la Liga?

Goleada del líder. La gran sorpresa de la jornada la protagonizó el líder Águilas Doradas, que goleó por 0-5 al Independiente Santa Fe, que a pesar de ir sexto decidió destituir al técnico Hubert Bodhert tras esta estrepitosa caída.



Otra de las sorpresas de la jornada la protagonizó el Unión Magdalena, que venció por 2-1 al Atlético Nacional y volvió a dejar en entredicho el rendimiento de los dirigidos por el brasileño William Amaral.

Resultados de la fecha 16 de la Liga



Jaguares 0-1 Tolima

Junior 3-2 Cali

Envigado 2-3 Pereira

Unión Magdalena 2-1 Nacional

Santa Fe 0-5 Águilas Doradas

La Equidad 1-0 Pasto

Medellín 2-0 Huila

Boyacá Chicó 2-1 Once Caldas

Alianza Petrolera vs. Bucaramanga (martes, 8 p. m.)

América vs. Millonarios (aplazado, 30 de octubre)

Tabla de posiciones de la Liga

