Unión Magdalena no fue el peor equipo de 2019, pero se fue a la B...

El sistema de campeonato terminó castigando al Unión Magdalena, que, si bien no fue el peor equipo del 2019, el martes sentenció su regreso a la B tras perder 3-1 con Once Caldas en Manizales.

Cabe recordar que el descenso en el fútbol colombiano se decide por la suma de puntos de los últimos tres años, contando solamente la fase todos contra todos. Los equipos que llegan de la B reciben el lastre del puntaje del equipo que comienza en el último lugar. Así terminó la tabla del descenso este año:

Para el registro, la tabla final del descenso este año, Se van Huila y Unión Magdalena. pic.twitter.com/BlUZTcNlNt — Orlando Ascencio (@josasc) October 30, 2019

El sistema de descenso fue copiado del fútbol argentino, que también suma el puntaje de tres años. Sin embargo, los equipos que ascienden solo se les cuenta los puntos conseguidos en el tiempo que jueguen en la A y los dividen por el número de partidos jugados. Ese es el llamado promedio, que en Colombia no aplica porque todos tienen el mismo número de encuentros disputados.



Si en Colombia se aplicara el descenso tal como se hace en Argentina, Unión Magdalena igual se habría ido a la B: en los 40 partidos que jugó hizo 44 unidades, para un promedio de 1,100. Huila terminó con 1,110 (131 puntos en 118 encuentros) y Jaguares, con 1,153 (136 en 118).



En cambio, si el descenso se hubiera decidido por el acumulado del año, como se hace en las principales ligas europeas, así como en Brasil, Unión Magdalena no habría tenido problemas para mantenerse en la A. Los dos últimos de la reclasificación fueron Jaguares y Huila, que no se habría salvado de ninguna manera.

Reclasificación a esta hora. El primero de esta tabla que no sea campeón de Copa o Liga va a la Copa Libertadores. Los cuatro siguientes, a la Suramericana. pic.twitter.com/5ZTRMu0VkE — Orlando Ascencio (@josasc) October 30, 2019

En la asamblea de clubes que se realizará este miércoles y jueves no se tiene previsto estudiar ningún cambio en el sistema de descenso para el 2020. Cabe recordar, además, que si se decide cambiar, primero habría que modificar los estatutos de la Dimayor, pues hoy, solamente se puede hacer con 12 meses de anticipación al comienzo del nuevo torneo.



DEPORTES