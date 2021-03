Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

La tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2021 ha tenido movimientos importantes, a pesar de que solo se han jugado seis partidos de la fecha 10 y aún quedan tres más pendientes.



Este domingo, el Deportivo Cali y Santa Fe empataron en un juego lleno de intensidad, lo que le permitió al equipo azucarero mantenerse en el liderato.



Por otro lado, el Tolima le ganó a Águilas Doradas (1-0), al igual que La Equidad al Boyacá Chicó (2-1). Junior perdió ante Patriotas (1-0). Envigado y el Independiente Medellín empataron (1-1), así como el Pasto y el América de Cali (1-1).



Los tres partidos pendientes son: Deportivo Pereira vs. Once Caldas y Millonarios vs. Jaguares, programados para este 1º de marzo, y Atlético Nacional vs. Alianza Petrolera, programado para este 2 de marzo.



Entre tanto, así va la tabla de posiciones:



1. Deportivo Cali (22 puntos- 10 PJ*)

2. Deportes Tolima (20 puntos- 8 PJ)

3. Independiente Santa Fe (18 puntos- 9 PJ)

4. La Equidad (18 puntos- 10 PJ)

5. Junior (16 puntos- 10 PJ)

6. Independiente Medellín (16 puntos- 10 PJ)

7. Atlético Nacional (14 puntos- 8 PJ)

8. Jaguares de Córdoba (14 puntos- 9 PJ)



9. Millonarios (13 puntos- 7 PJ)

10. Atlético Bucaramanga (11 puntos- 9 PJ)

11. Deportivo Pasto (11 puntos- 9 PJ)

12. Patriotas Boyacá (10 puntos- 8 PJ)

13. América de Cali (9 puntos- 8 PJ)

14. Envigado (9 puntos- 10 PJ)

15. Águilas Doradas (7 puntos- 9 PJ)

16. Once Caldas (6 puntos- 8 PJ)

17. Boyacá Chicó (4 puntos- 9 PJ)

18. Deportivo Pereira (3 puntos- 9 PJ)

19. Alianza Petrolera (3 puntos- 8 PJ)



PJ: partidos jugados

