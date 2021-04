Alianza Petrolera le empató al DIM y clasificó a dos equipos: la tabla

Alianza Petrolera, último en la tabla de posiciones de la Liga, dio una gran sorpresa al empatarle como visitante 1-1 al Independiente Medellín, un resultado que tiene grandes implicaciones en la lucha por clasificar entre los ocho primeros.

Con el empate, el DIM quedó con 26 puntos. Ese resultado implica que, matemáticamente, dos equipos ya están metidos en la lucha por el título de la Liga 2021-I.



Se trata de Independiente Santa Fe y Equidad, que tienen 30 puntos en la tabla de posiciones. Ya no hay manera de que queden afuera de los ocho, debido a que hay varios duelos directos entre los equipos que están por detrás en la tabla.



Por ejemplo, en esta fecha Pasto vs. Junior y Tolima vs. Bucaramanga. El jueves se disputa el aplazado entre Pasto y Bucaramanga, aunque ya para ese día podrían quedar sin opción.



Deportivo Cali se sumó a la lista de clasificados con su victoria 1-0 contra Nacional, este sábado.

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del sábado: los cuatro primeros ya están clasificados matemáticamente. pic.twitter.com/5PZipfGiHh — Orlando Ascencio (@josasc) April 11, 2021

Si Millonarios se impone en el clásico y Tolima derrota al Bucaramanga, también asegurarán su casilla en las finales.



