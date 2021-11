Así va la Liga: Envigado se complicó y clasificó a Millonarios y Tolima

El empate entre Águilas Doradas y Envigado (1-1), este sábado en Rionegro, aseguró, matemáticamente, la clasificación de Deportes Tolima y Millonarios a los cuadrangulares semifinales de la Liga.

El campeón y el subcampeón del fútbol colombiano tienen 32 puntos cada uno y se unen a Atlético Nacional, líder con 41 unidades, en la lista de equipos que ya aseguraron su presencia en la definición del título.



La igualdad le permite a Envigado, por ahora, entrar al grupo de los ocho en lugar de Jaguares, que el viernes había entrado a esa casilla al derrotar 1-0 al Deportivo Cali, con gol de Andrés Rentería en el minuto 90. Tanto Envigado como Jaguares tienen 27 puntos.



Christian Marrugo había puesto en ventaja a Águilas Doradas a los 6 minutos del segundo tiempo. El empate lo consiguió Jhon Jáder Durán, a los 33 del mismo periodo.



Por su parte, América mantiene opciones de clasificar tras derrotar 3-0 al Deportivo Pasto. El equipo que dirige Juan Carlos Osorio llegó a 26 unidades y está a un punto del octavo.



La jornada seguirá el domingo con el duelo entre Deportes Quindío y Patriotas, clave en el tema del descenso (2 p. m.). A las 4 p. m., Medellín se juega su última opción contra Nacional. A las 6:05 p. m., Millonarios jugará contra Alianza Petrolera, que aún pelea clasificación. Y a las 8:10 de la noche, el ya descendido Huila recibirá al Pereira.



Resultados de la fecha 19 de la Liga

Jaguares 1, Cali 0

América 3, Pasto 0

Águilas Doradas 1, Envigado 1

Quindío vs. Patriotas (domingo)

Medellín vs. Nacional (domingo)

Millonarios vs. Alianza Petrolera (domingo)

​Huila vs. Pereira (domingo)

Bucaramanga vs. Tolima (lunes)

Once Caldas vs. Santa Fe (lunes)

Junior vs. La Equidad (miércoles)

Tabla de posiciones de la Liga

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del sábado. pic.twitter.com/m9Ml085zl4 — Orlando Ascencio (@josasc) November 14, 2021

DEPORTES