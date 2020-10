Así va la Liga colombiana: el resumen de la fecha 16

Con 33 goles anotados, este lunes terminó la fecha 16 de la Liga, en la que Tolima sigue como líder, Santa Fe y Cali prácticamente aseguraron su clasificación y Águilas Doradas y Bucaramanga aún sueñan con clasificar.

Resultados

Bucaramanga 1, Cúcuta 0

1-0, Min. 83, John Freddy Pérez



Águilas Doradas 1, Pereira 0

1-0. Min. 8, Jáder Obrian



Medellín 2, Cali 3

0-1. Min 5, Palavecino (penalti)

0-2. Min 18, Ángelo Rodríguez

0-3. Min 39, Ángelo Rodríguez

1-3 Min 45+7, Escalante

2-3. Min 62, Cadavid (penalti)



América 3-2 Pasto

1-0. Min 17, Cabrera.

2-0. Min 36, Adrián Ramos

2-1. Min 49, Malagón

2-2. Min 50, Vanegas.

3-2. Min 58, Ramos



Santa Fe 3-1 Chicó

1-0, Min 21, Jorge Ramos

2-0 Min 36, Osorio

3-0 Min 38, Ramos

3-1 Min 55, Palacios.



Patriotas 2-1 Nacional

1-0. Min 60, Miranda, de penalti.

2-0, Minuto 64, Carlos Ramírez.

2-1. Minuto 81, Jarlan Barrera.



Envigado 3-3 Alianza

1-0. Min 6, Juan Zapata

1-1. Min 11, Macnelly Torres

1-2. Min 31, Yhorman Hurtado.

1-3. Min 45+3, César Arias, de penalti.

2-3 Min 54, Francisco Báez

3-3. Min 86, autogol de Hinestroza.



Junior 1-1 Millonarios

1-0. Min 2 ST, Larry Vásquez

1-1. Min 40 ST, autogol de Ditta.



Tolima 1-2 Equidad

1-0. Min 2 ST, Estupiñán, de penalti.

1-1. Min 18 ST. Mier, de penalti.

1-2. Min 38 ST. Sabbag.



Once Caldas 2-1 Jaguares.

1-0. Min 6, Marcelino Carreazo

2-0. Min 57, Sebastián Hernández

2-1. Min 85. López

Tabla de posiciones de la Liga tras la fecha 16 pic.twitter.com/fcmhvpKyYj — Orlando Ascencio (@josasc) October 27, 2020

Tabla del descenso luego de la fecha 16. pic.twitter.com/jPYNDanIzM — Orlando Ascencio (@josasc) October 27, 2020

Próxima fecha

Sábado:

Jaguares vs. Envigado (3:30 p. m.)

Millonarios vs. Nacional (6 p. m.)

Cali vs. Tolima (8:10 p. m.)



Domingo

Equidad vs. Águilas Doradas (2 p. m.)

Cúcuta vs. Junior (4 p. m.)

Pasto vs. Santa Fe (6:05 p. m.)

Medellín vs. Once Caldas (8:10 p. m.)



Lunes

Boyacá Chicó vs. Bucaramanga (6:10 p. m.)

Pereira vs. América (8:15 p. m.)



Martes

Alianza Petrolera vs. Patriotas (7:40 p. m.)