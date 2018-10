El número mágico subió a 31 puntos: la tabla de la Liga quedó así

La Liga ya está en su fase definitiva, y a falta de cuatro fechas para el final hay seis equipos prácticamente clasificados a los cuartos de final (Tolima, Equidad, Once Caldas, Bucaramanga, Junior y Medellín), y otros cinco se disputarán los dos cupos restantes, entre los cuales hay nombres de importancia como Nacional, Santa Fe, Cali y Millonarios, acompañados de Rionegro Águilas.

Vea cómo quedó la tabla de posiciones



La victoria de este jueves de Nacional contra Rionegro Águilas dejó a los dos equipos antioqueños con 25 puntos (Nacional, séptimo, y Rionegro Águilas, octavo, por la diferencia de gol); y con ello subió el ‘número mágico’ para acceder a los cuartos de final: pasó de los 30 a 31 unidades.



Con esa perspectiva, las cuentas para muchos equipos se complicaron. Por ejemplo, Millonarios, que venció a Leones 1-0, antes de iniciar la fecha 15 tenía que hacer doce de quince puntos para entrar, o sea, podía darse el lujo de perder uno de los partidos que le quedan. Ahora, si en las próximas fechas se mantiene el número 31 como los puntos para entrar a los ocho, Millos debe hacer diez de doce puntos; ahora no puede perder ningún juego.



Al equipo embajador le quedan Envigado y Huila, en condición de visitante, y Tolima y Santa Fe, en El Campín, donde por fin ganó: tras la victoria de anoche rompió una racha de siete partidos sin sumar de a tres puntos en Bogotá; en la Liga no ganaba desde el 2 de mayo en el semestre pasado, y ya lleva dos victorias consecutivas.



Otro de los grandes perjudicados en la fecha 15 fue Santa Fe. Este grande de Bogotá tiene 22 puntos, a tres del octavo Rionegro Águilas. Antes de la derrota contra Once Caldas, el equipo cardenal era el octavo, ahora tiene que hacer nueve de los doce puntos que están en juego y con un calendario no muy fácil: le quedan Equidad, Leones, Tolima y Millonarios.



Una de las grandes ventajas de Santa Fe es que tiene una de las mejores diferencias de gol (+7), solo superado por Nacional, que con la goleada a Rionegro Águilas quedó con +8; sin embargo, la proeza es complicada.



Con la victoria en el clásico contra el América, Cali abrió sus puertas para clasificar, a pesar de que se mantiene fuera de los ocho primeros. El cuadro dirigido por Gerardo Pelusso tiene 23 puntos, es noveno y tiene que hacer ocho de los doce puntos que restan.



Y en las fechas que vienen tendrá en frente tres equipos eliminados (Pasto, Jaguares y Alianza Petrolera), y en teoría uno clasificado (Bucaramanga).



La victoria de Nacional dejó por fuera de la pelea al América, que perdió con el Cali y, con tan solo 17 puntos, ya virtualmente despedido de los cuartos de final, ya que será imposible sumar más de 29 unidades.



La próxima fecha vuelve a ser definitiva para los cinco equipos que están en la disputa por la entrada a los ocho. Nacional, séptimo, recibirá a Junior en el Atanasio Girardot, un clásico del fútbol colombiano que puede ser crucial.



Rionegro Águilas, octavo, visita al América, en Cali. Este partido podría volver a cambiar el ‘número mágico’, ya que este siempre se calcula con los puntos del que está en el octavo lugar de la tabla; y, tal vez, con la configuración de otros resultados, el cuadro caleño podría volver a tener opción de pelear hasta el final del semestre.



Cali, noveno, tiene un juego accesible en Barrancabermeja contra Alianza Petrolera, que ya está eliminado. Sin embargo, el cuadro azucarero tiene en la mira los cuartos de final de la Copa Suramericana, que se juega el partido de ida la próxima semana.



Santa Fe, décimo, rival del Cali en los cuartos de la Suramericana, recibe en El Campín a uno de los líderes de la Liga, Equidad. Los bogotanos también tienen la doble competencia esta semana.



Por último, Millonarios, undécimo, cierra la jornada del domingo contra Envigado en el Polideportivo Sur. Los embajadores enfrentarán un equipo eliminado contra el que, en los últimos encuentros entre sí, han obtenido buenos resultado.



DEPORTES