La tabla de descenso es un sistema utilizado en el fútbol colombiano para determinar qué equipos descienden de categoría al final de una temporada. Su función es establecer la posición de los equipos con base en su rendimiento durante un período determinado, generalmente tomando en cuenta las últimas tres temporadas.



La tabla de descenso funciona con la suma de puntos obtenidos por los equipos en las últimas tres temporadas. Se otorgan puntos por cada partido jugado, siendo 3 puntos por una victoria, 1 punto por un empate y 0 puntos por una derrota.

Para obtener el promedio de puntos, se divide la suma total de puntos acumulados por el número de partidos disputados durante las tres temporadas. Esto permite equilibrar la diferencia en el número de partidos jugados entre los equipos.

A solo dos partidos de terminar la primera fecha de la Liga BetPlay Dimayor II-2023, el Deportivo Cali logró un importante triunfo contra el Deportivo Pereira, que le permitió ascender de posición en la tabla de descenso. También, el Atlético Huila logró remontarse luego de la compra por parte del Grupo Independiente, que promete dar la batalla por mantener al equipo opita en la primera división en el año 2024.



Sin embargo, hay equipos que no han logrado reponerse y, por el contrario, siguen descendiendo en la tabla de descenso del fútbol colombiano, en su último partido el Once Caldas empató en su casa contra el Atlético Nacional, no obstante, el equipo manizalita tiene dos partidos pendientes contra Jaguares de Córdoba y el Independiente Santa Fe.

Los dos partidos pendientes de cada equipo en la primera fecha de la Liga BetPlay, marcarán la historia de los equipos Alianza Petrolera vs. Boyacá Chicó, quienes se enfrentarán en un vuelo directo a la clasificación.

La pérdida de categoría se definirá en noviembre del 2023, donde los dos equipos con peor rendimiento durante las últimas tres temporadas de la primera división pasarán a la categoría B, donde jugarán en el 2024 para ascender nuevamente a la A.

Tabla de descenso del fútbol colombiano



1. Millonarios FC: 182 puntos - 99 partidos jugados - 1.84 promedio 2. Atlético Nacional: 178 puntos - 99 partidos jugados - 1.80 promedio 3. Deportes Tolima: 156 puntos - 99 partidos jugados - 1.58 promedio 4. Junior FC: 153 puntos - 99 partidos jugados - 1.55 promedio 5. Independiente Medellín: 149 puntos - 99 partidos jugados - 1.51 promedio 6. Boyacá Chicó: 30 puntos - 20 partidos jugados - 1.50 promedio 7. América de Cali: 147 puntos - 99 partidos jugados - 1.48 promedio 8. Independiente Santa Fe: 145 puntos - 98 partidos jugados - 1.48 promedio 9. Club La Equidad Seguros: 140 puntos - 99 partidos jugados - 1.41 promedio 10. Águilas Doradas: 139 puntos - 99 partidos jugados - 1.40 promedio 11. Atlético Bucaramanga: 133 puntos - 99 partidos jugados - 1.34 promedio 12. Deportivo Pereira: 131 puntos - 99 partidos jugados - 1.32 promedio 13. Deportivo Pasto: 123 puntos - 99 partidos jugados - 1.24 promedio 14. Deportivo Cali: 122 puntos - 99 partidos jugados - 1.23 promedio 15. Envigado FC: 121 puntos - 99 partidos jugados - 1.22 promedio 16. Jaguares de Córdoba: 118 puntos - 98 partidos jugados - 1.20 promedio 17. Alianza Petrolera: 113 puntos - 98 partidos jugados - 1.15 promedio 18. Once Caldas: 114 puntos - 99 partidos jugados - 1.15 promedio 19. Atlético Huila: 21 puntos - 21 partidos jugados - 1.00 promedio 20. Unión Magdalena: 59 puntos - 61 partidos jugados - 0.97 promedio

Lo anterior indicaría que si Unión Magdalena y Atlético Huila no logran reponerse en las siguientes fechas y encuentros podrían pasar a la categoría B en el 2024.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

EL TIEMPO

