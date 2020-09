'Es una final, Junior es el campeón, claro que nos interesa': Comesaña

Junior ganó la más reciente edición de la Superliga, en enero de 2019, contra el Tolima. En esa definición no estuvo Julio Comesaña, que se había ido a Argentina, pero los barranquilleros ganaron el título, de la mano de Luis Fernando Suárez. Ahora, esperan repetir título, en el duelo contra América. El colombo-uruguayo habló en conferencia de prensa del primer partido oficial tras la cuarentena por covid-19.

La ventaja de tener continuidad. La memoria futbolística de los jugadores puede estar en seis o siete jugadores que vienen de varias temporadas, el resto se integraron hace poco. Vamos a llevar a la cancha un equipo que amerita la posibilidad de que podamos darle continuidad en lo que veamos en estos juegos y que permitan acelerar el funcionamiento del equipo.



(Lea también: Ancelotti reveló cómo conquistó a James para ir al Everton)



La opinión de que no haya VAR en la Superliga. Me gusta que vuelva a ser más humano, que si hay errores los comentaremos y habrá que aceptarlos y no estar dependiendo de otras cosas. Me parece que el fútbol debe regirse por las decisiones de los seres humanos.



¿Piensa en la Superliga o en la Libertadores? Es una final y Junior es el actual campeón, no vamos a decir que no nos interesa. Vamos a jugar y a tratar de ganar.



Las preocupaciones. Yo creo que las incertidumbres no las voy a develar, no puedo hacerlo. Mejor no ponerme ansioso y pensar en eso sino dejar que el equipo juegue, sacar conclusiones y mejorar cada día.



(Le puede interesar: ¡Qué amor! El romántico mensaje de Shannon a James felicitándolo)



¿Prioridad a la Superliga o a la Libertadores? Estoy pensando en estos dos partidos y en el que viene con Barcelona, son fundamentales en este reinicio de temporada. Después veremos cómo quedamos, si continuamos en la Copa o si solo jugamos Liga y Copa Águila. Ya mañana pensaremos en el otro partido y luego en el de Guayaquil. Ahí vamos a ver el crecimiento del equipo.



Qué espera de América. Le faltan dos o tres jugadores del año pasado, no creo que el entrenador vaya a modificar tantas cosas, tratará de construir algo más en algo que estaba bien. Acá vino con Jaguares e hizo un buen partido contra nosotros. Estamos pensando en lo que pueda hacer América, pero fundamentalmente, en lo que podamos hacer nosotros.



(En otras noticias: El mensaje del Real Madrid para James, tras su llegada al Everton)



La ventaja de tener estos partidos. Pienso que somos tremendamente afortunados, acá no solo vamos a prepararnos para estos partidos que tenemos, en el ritmo de competencia, mentalmente, para saber cómo se juega una final y donde hay que resolver las cosas, tomar decisiones y tener determinación, querer salir airoso, y luego la Copa Libertadores. Tenemos en pocos días lo que a veces esperamos todo un año para que ocurra.



DEPORTES

También le puede interesar: