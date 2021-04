¿Superliga europea reavivaría idea de cisma en fútbol colombiano?

El anuncia de la creación de la nueva Superliga de Clubes de Europa, por parte de los 12 clubes más poderosos de Inglaterra, España e Italia, en el cisma más grande del fútbol en el presente siglo, en pos del control de los dineros de los derechos de televisión puede resultar un nuevo impulso a la vieja idea de varios equipos colombianos de crear una nueva Liga local con una nueva distribución de esos recursos.

El 17 de julio del año pasado, en medio de una feroz pugna política interna entre directivos de los equipos en la Dimayor y con la Liga suspendida por la pandemia de covid, 16 equipos anunciaron su propuesta de nuevo torneo, con nuevas condiciones de reparto económico y con mayor control de los equipos grandes del país, liderados por Nacional, Millonarios y América, que desde hace años insisten en reestructurar el modelo del fútbol local.



Le puede interesar: (Las duras represalias de Uefa con los que jueguen la Superliga)



A las 9 de la noche del 17 julio pasado, el revolcón parecía decidido, en medio de un contexto político de una fracción minoritaria de clubes en franca oposición a la gestión del entonces presidente de la Dimayor (Jorge Enrique Vélez).



Lo que se anunció hace 9 meses fue la idea de crear una nueva liga que inicialmente tendría 16 equipos que le pedirían a la Federación Colombiana de Fútbol la autorización para el nuevo campeonato, para evitar un cisma.



Inicialmente esos equipos eran Nacional, Millonarios, América, Medellín, Once Caldas, Deportes Tolima, Valledupar, Quindío, Boca Juniors de Cali, Alianza Petrolera, Pereira, Atlético F. C., Pasto, Leones, Real Santander y Unión Magdalena.



Se planteó que esos 16 clubes invitarían a otros 4: Junior, Cali, Bucaramanga y Barranquilla.



En este modelo quedaban por fuera los clubes de la oposición a aquella administración de la Dimayor, entre ellos Santa Fe, el más representativo.



Esta es una vieja propuesta que tiene sus orígenes en el deseo de equipos como Millonarios y Nacional para que sean los ‘grandes’ los que manden, los que decidan, y con una nueva repartición en el modelo de ingresos de los derechos de la TV, un tema espinoso y que siempre ha generado discrepancias.



En marzo del año pasado, Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, puso el tema a rodar. “Hay que replantear cómo funciona la repartición o cómo funciona la Dimayor, o si vale la pena seguir en la Dimayor o si hay que crear otro torneo que realmente refleje las realidades económicas, como pasó en Inglaterra con la creación de la Premier League”, dijo.



Nueva propuesta para la plata de TV



En marzo pasado, sin vientos de cisma ni anuncio de una nueva Liga, se iba a presentar en una asamblea de la Di mayor una nueva propuesta para repartir los derechos de TV que recibe el fútbol profesional colombiano.



Esta se basaba en que los dineros que se reciben por el canal básico de Win Sports sigan repartiéndose en partes iguales, con la diferencia de que el porcentaje para los equipos de la primera B sea del 15 por ciento y no del 10, como ocurre hasta ahora.



El gran cambio sería el destino de los dineros del canal Premium (Win Sports +).



La idea es que la proporción sea la misma entre los de la A (85%) y la B (15%).



Le puede interesar: (Meluk le cuenta (Clasificados de aquí; revolución de ricos, allá))



LA modificación estaría en, el caso de la A, que de ese porcentaje, la mitad se repartiría de acuerdo con el rating (o el número de suscripciones o visualizaciones).



La otra mitad del dinero se repartiría a través de una tabla de premios así:



El 12 por ciento de esa bolsa sería para el equipo que se corone campeón y el 10 por ciento, para el subcampeón.



Los otros seis equipos que logren clasificar entre los ocho primeros se llevarían, cada uno, el 6 por ciento de ese dinero, y los 12 eliminados se quedarían, cada uno, con el 3,5 por ciento.



Por estatutos, hoy la Dimayor se queda con el 15 por ciento de los derechos de TV, dinero que se utiliza para los gastos de funcionamiento.



Se propone entonces que el 10 por ciento ingrese tal como hoy, y con el otro 5 por ciento se promueva un fondo de desarrollo para impulsar el fútbol femenino, el arbitraje y, eventualmente, un fondo de retiro para los futbolistas.



Varios equipos chicos y, varios que están en la B que son socios plenos de la Dimayor no están de acuerdo con este modelo porque consideran que ya tienen derechos adquiridos con ellos.



Más deportes.



GABRIEL MELUK OROZCO

Editor Multimedia de Deportes