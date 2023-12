La Superliga 2024 calienta motores: hay fechas tentativas para el Millonarios vs Junior

Este miércoles se conoció el campeón de la Liga 2023-II. El Junior se impuso por penales (3-5) contra Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, y más que la estrella de Navidad, se ganó el derecho de pelear el primer título del 2024 en la Superliga.



Con la definición del campeón del segundo semestre se conoció el rival de Millonarios, que se quedó con el título de la Liga 2023-I y estaba esperando rival para la Superliga que se va a jugar en enero del próximo año.

Junior, campeón. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

En las últimas horas se conocieron las fechas tentativas que tiene la Dimayor para celebrar la final entre Millonarios y el Junior. Según información filtrada, el juego de ida se jugaría el sábado 20 de enero de 2024 en Barranquilla, y la vuelta el martes 23 del mismo mes en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.



Sin embargo, estas fechas podrían generar el primer problema de calendario para los dos equipos, en la asamblea de la Dimayor, que se realizó el pasado martes en Bogotá, se reveló que el campeonato comenzará el fin de semana del 20 de enero.



La fecha 1 de la Liga 2024-I se cruza con la Superliga entre Millonarios, campeón del primer semestre, y el Junior, vencedor del segundo semestre.

Independiente Medellín gana 1-0 a Junior de Barranquilla y empata la serie final de la Liga BetPlay, hoy 13 de deiciembre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Foto: Jaiver Nieto / El Tiempo

De esta manera, y aún sin empezar a jugar el nuevo torneo, ya habrá dos partidos aplazados en la misma jornada, el que jugarán por Liga los tiburones y embajadores. Aunque podría ser uno solo si es que el calendario depara que se enfrenten en la primera jornada.

Dimayor no descarta mover la fecha de la ida de Superliga

El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, aclaró en Caracol Radio que no se descarta adelantar el duelo de ida de la Superliga para no afectar a los equipos desde el primer momento.



“Estamos trabajando a ver si la hacemos en otras fechas, a ver dónde las podemos ubicar. No hace mucha lógica cruzando las fechas de la Superliga, pero si toca, toca. Estamos trabajando para ver qué otras fechas se pueden poner”, dijo el directivo.

Millonarios vs. Nacional Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

No se descarta que la ida en Barranquilla se dispute el jueves 18 de enero de 2024. Aunque la información no ha sido confirmada por la Dimayor.

